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小室圭要等7月再考律師試 與真子料財政獨立

環球社會熱點 08:35 2022/06/11

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前日本皇室公主真子與丈夫小室圭婚後移居美國，但小室圭連續兩次參加紐約律師考試都落榜，簽證或出現問題。小室圭必須要再等到7月才能再次考試，不過真子心情似乎未受影響，近日以一身貼地打扮陪老公外出逛街散心。英媒更指兩人婚後料仍財政獨立。

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小室圭去年5月從福特漢姆大學（Fordham University）法學院畢業後任職法律文員，並分別於去年7月及今年2月參加紐約律師考試。可惜小室圭兩次均不合格。

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由於小室圭2月仍未能通過考試獲正式聘用，他現時簽證最遲7月就會失效。而紐約律師考試每年僅舉辦兩次，小室圭最快要到下月才可再次考試，未知如何解決簽證問題。

美媒本周拍攝到真子穿著T恤牛仔褲，以貼地造型陪小室圭在曼哈頓行街散步。真子卸下皇室公主身份前經常要穿著隆重的禮服，而婚後的造型則較輕便舒適。

而真子今年4月出街時，也曾被影到穿著同樣的服飾。

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至於小室圭則保持一身返工西裝造型，手拎著公事包與妻子邊傾計邊笑，似乎心情未受考試結果影響。

真子與老公分開行後，帶著超市環保袋去購物，手上更拎住大袋從麵包舖購買的戰利品。

英媒指小室圭與真子在曼哈頓中心地帶的公寓居住期間一直保持低調，更聲稱這對夫婦婚後仍經濟獨立。

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責任編輯：鄭錦玲

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