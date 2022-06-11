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【英國王室】威廉王子街頭賣雜誌 被民眾「野生捕獲」

環球社會熱點 08:05 2022/06/11

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英國威廉王子熱愛公益活動，除了以王室身份參與慈善公益事業外，最近更在倫敦街頭被民眾「野生捕獲」。不少倫敦民眾發現有個身穿制服的高大男子在街頭售賣雜誌《Big Issue》，行近一望先發現對方為威廉王子，更與他瘋狂合照「集郵」。

威廉一家拒出席莉莉貝特生日派對 驚與哈里單獨見面 【下一頁】

多名民眾周三（8日）發現威廉（Prince William）身穿售賣《Big Issue》雜誌的鮮明紅色制服及帽，在倫敦西敏寺Rochester Row附近出現。

《Big Issue》專為流浪漢、失業人士及弱勢社群提供自力更生機會，他們會免費獲5本雜誌，其後以每本1.5英鎊（15港元）購入，然後可以3英鎊（30港元）的價格出售來賺取收入。

退休倫敦警察總警司Matthew Gardner在社交網站發文，指他的家人Richard Hannant在倫敦閒逛時發現疑似名人出沒，並遠距離拍下相片。威廉看到Richard後走過馬路來到他身邊，問他是否想買《Big Issue》。當時Richard沒有零錢，威廉於是拿出讀卡器，表示可以信用卡付款。

Matthew讚揚威廉無聲姿態低調做慈善活動，為人謙遜，又指能夠與未來君王共度私人時光是榮幸的事。

網民翻查王室照片 哈里女兒被指似足一個人 【下一頁】

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的士司機Neil Kramer亦在社交網站張貼與威廉及另一名《Big Issue》員工合照。他表示在等待的士充電時遇到一名《Big Issue》員工走過來搭訕，稱「我是威廉，你要買《Big Issue》嗎？」

Neil認得出是威廉王子後相當驚訝，威廉向他介紹另一名《Big Issue》員工，眾人聊天15分鐘。Neil透露威廉問他是否《Big Issue》讀者，又大讚威廉很有吸引力，充滿禮貌並一直記得自己名字。

來自立陶宛的遊客Vitalijus及Laura Zuikauskas特意到訪英國，參加英女王白金禧活動，他們周三遊覽倫敦時有幸親眼會見威廉王子，更與他交談及握手，大讚威廉熱情親切。

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責任編輯：郭麗明

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