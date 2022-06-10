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【新股IPO】天齊鋰業獲中證監批准赴港上市　市傳Tesla將參與IPO認購

新股IPO 18:42 2022/06/10

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【新股IPO】天齊鋰業獲中證監批准赴港上市　市傳Tesla將參與IPO認購

內地鋰業公司天齊鋰業（深：002466）公布，已獲中證監批准以首次公開發行方式到境外上市，預期是次將發行最多約4.25億股H股，全為普通股，完成後，天齊鋰業將成為於港交所及深交所兩地上市的公司。據內媒報道，Tesla（美：TSLA）將會參與天齊鋰業的IPO認購。報道引述Tesla回應稱，對認購「不清楚，暫無回應」。

市傳天齊鋰業集資至少78億元

天齊鋰業首席財務官鄒軍指，天齊鋰業在港股上市，對優化財務結構很重要，按照H股發行計劃，相信可進一步降低負債比率，為未來的產能擴張計劃奠定基礎，長遠來看，搭建一個境外融資平台和資本平台，對公司的國際化戰略非常重要。

早前有報道指，天齊鋰業已委任中金公司、摩根士丹利及招銀國際負責有關上市事宜，預期集資10億至20億美元（約78億至156億港元）。

天齊鋰業為鋰電新能源核心材料供應商，集上游鋰資源儲備、開發和中游鋰化工產品加工於一體，產品主要分鋰精礦和鋰化合物及其衍生物兩大類。

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