▲ 【反壟斷】英國監管機構針對蘋果Safari、谷歌Chrome展開調查 涉壟斷市場及阻礙競爭

英國競爭與市場管理局（CMA）宣布，正在就針對蘋果（Apple，美：AAPL）及Alphabet（美：GOOGL）旗下谷歌（Google）在移動瀏覽器市場具壟斷能力，以及蘋果涉通過App Store 限制雲遊戲展開市場調查及諮詢，同時CMA將就針對谷歌應用商店支付流程採取執法行動。

CMA稱，當局對移動生態系統進行長達一年的研究，今天發布已發布最終報告。研究發現，蘋果和谷歌在移動生態系統上擁有有效的雙頭壟斷地位，這促使他們能夠控制市場，包括移動設備上的操作系統、應用程序商店及網絡瀏覽器。

CMA解釋，移動瀏覽器依賴背後引擎提供支持，2021年英國97% 的移動網絡瀏覽是在蘋果或谷歌旗下引擎所驅動的瀏覽器上進行。蘋果禁止用戶在手機設備上使用自家瀏覽器引擎的替代品，CMA 擔心，此舉嚴重限制競爭對手瀏覽器與 Safari 的差異化潛力。

CMA又稱，手機通常預裝谷歌Chrome 或蘋果Safari，並設置為默認設置，使公司比其他競爭對手的瀏覽器具有關鍵優勢。

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