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【消費情報】麥當勞下周推新品及優惠 包括1元大可樂、買早餐送沐浴露 新口味孜然麥炸雞登場

理財智慧 14:28 2022/06/10

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繼麥當勞邀請MIRROR參加宣傳活動，並推多出優惠之後，麥當勞公布，下周一至周五（6月13日至6月17日）期間，再推出新品及優惠，包括以1元換購大可樂、28元雙層洋蔥牛飽超值套餐、買早餐送沐浴露等，另有新口味孜然麥炸雞登場。

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下周一起至周五，於麥當勞凡購買任何食品，即可以1元換購大可樂，麥當勞同時推出28元雙層洋蔥牛飽超值套餐。而新口味孜然麥炸雞登場，並有推出專屬優惠，包括「39元2件港式孜然麥炸雞套餐」、或期間限定的「49元港式孜然麥炸雞至愛套餐」，當中包括2件港式孜然麥炸雞超值套餐，再配Double Oreo麥旋風一杯。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

顧客購買超值早晨套餐，包括新餐肉蛋漢堡套餐、新餐肉炒蛋飽套餐、新餐肉精選套餐、新餐肉珍寶套餐、珍寶套餐或精選早晨套餐，可獲「王子玫瑰皂KHO沐浴露（蜜浸橙花）」75毫升裝一支。

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另外，麥當勞亦推出McCafé電子優惠券，可於早上及午後時間享用「McCafé早晨/午後Combo減3元」優惠，或以優惠價16元起選購 McCafé指定細杯裝熱咖啡或熱豆奶抹茶等。除此之外，由即日起至6月26日期間，於麥當勞店內掃瞄張貼的AlipayHK宣傳單張進入麥當勞「品牌Channel」，即可領取港幣5元電子禮券，每人最多可領2張。

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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