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【三星爭議】三星再度犯錯　被爆誤用iPhone圖片發文宣傳

科技 19:00 2022/06/10

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外媒報道指，三星日前被發現在自家程式中，誤用蘋果iPhone圖片作宣傳One UI Galaxy的廣告。（官網圖片）

作為蘋果（Apple）競爭對手的三星（Samsung），近日又再次犯上尷尬的錯誤！外媒報道指，三星日前被發現在自家程式中，誤用蘋果iPhone圖片作宣傳One UI Galaxy的廣告。

【三星手機】部分搭載Exynos芯片三星手機現Bug　無法運行手游《Diablo Immortal》

【三星動向】官方App擺烏龍？　外媒發現兩款全新Galaxy Watch意外流出

據外國網站SamMobile報道，韓國三星社區經理在自家會員應用程式「Samsung Members」中，張貼了一篇橫幅廣告，但廣告圖中的手機卻非Galaxy S或Galaxy Z系列，而是蘋果的iPhone。據悉，圖中的手機有iPhone標誌性的瀏海設計，外媒從外觀猜測，認為很大機會為iPhone X、iPhone 11或iPhone 12的機型。
 
事實上，早在2018年時，三星曾在Twitter分享宣傳貼文時，就被網民發現是由iPhone發布，但其後貼文很快就被刪除並暫時停用賬戶。

【三星動向】LCD利潤下降　三星全面關閉LCD業務

責任編輯：黃顯晴

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