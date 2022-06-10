【央行加息】歐央行料7月開始加息　首次加息0.25厘

歐洲央行周四（10日）舉行議息會議，一如市場預期，維持三大利率不變，並宣布計劃於7月議息會議中將加息25個基點至- 0.25%，預計9月會再次加息，如屆時高通脹仍然持續甚至惡化，加息幅度或會更大。另外，歐央行還宣布，7月將結束其大規模資產購買計劃。歐央行重申，中期目標是將通脹率控制在2%水平。

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這是歐央行10多年來首次加息，受俄烏戰爭和供應鏈問題影響，許多發達經濟國家面臨著高通脹問題。歐元區5月消費者物價指數（CPI）按年升8.1%，再創歷史新高。歐央行上調今年通脹率預測至6.8%，到明年及後年預期會回落至3.5%及2.1%。

另外，歐央行亦下調今年及明年的經濟增長預測至2.8%及2.1%。至於緊急疫情資產購買計劃 （PEPP） 則預計再投資到2024年底。

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責任編輯：黃苑筠