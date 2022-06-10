【融資計劃】FEW推出為期3個月計劃　為女性創業家提供融資機會（附連結）

▲ 亞太地區女性創業商業平台Female Entrepreneurs Worldwide （FEW）宣佈，推出為期3個月的2022 FEW加速器（FEW Accelerator 2022）。（資料圖片）

亞太地區女性創業商業平台Female Entrepreneurs Worldwide （FEW）宣佈，推出為期3個月的2022 FEW加速器（FEW Accelerator 2022），此計劃旨於為富有潛力的創業公司提供一系列服務，當中包括現金投資、導師指導、媒體報導以及加入FEW投資者網絡的機會，同時制定明確的商業計劃。

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FEW邀請一眾熱衷於支持女性創業家、而富有影響力的專業投資者，加入FEW平台，促進投資者與入圍公司之間的交流。FEW加速器計劃挑選3間發展潛力最大的公司，而各入圍者可選擇獲得1萬至10萬美元的現金投資以及策略指導和營銷服務，估算價值總佔5至10%的股權。

提供媒體採訪

為了幫助創業家加快其業務增長，參加者將會有兩位具有相關經驗的行業領導者指導，就商業模式、客源拓展、融資策略等提供寶貴的意見。

除此之外，更會提供3次媒體採訪，以提升公司的知名度，從而傳遞品牌信息和吸引新的客戶。同時，FEW的專業團隊亦會教授創投、法律和營銷的相關專業知識，全方位地支援參加公司。

申請方法

請於2022年6月15日前按此申請

挑選準則

申請參加的企業家應對社會和產品有抱負，並具有至少18個月業績紀錄、具有擴展潛力以及進入亞太地區的市場戰略

計劃時間表

計劃將於2022年7月1日至9月30日舉行

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責任編輯：李智美