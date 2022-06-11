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【英國王室】政府送禮賀英女王白金禧 送咩要等咁耐？

環球社會熱點 09:05 2022/06/11

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英國上周一連4日舉行活動，慶祝英女王登基70周年。英國政府周四（9日）向英女王送上一個音樂盒，以祝賀她白金禧年。該音樂盒繪畫了英國首相府外觀。英國政府表示，英女王的白金禧年標誌著英國的一個歷史性時刻，贈送音樂盒是為了紀念慶祝活動。

女王首見莉莉貝特 傳禁哈里梅根拍攝 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）及一眾內閣成員，周四向英女王贈送了一個音樂盒。該手繪琺瑯銅製音樂盒頂部畫有首相府外觀，兩側是自1952年以來，英女王登基後14位首相的微型肖像。音樂盒頂蓋內部寫有現任內閣成員名字，所選音樂則是英國作曲家韓德爾（Handel）名曲《哈利路亞》（Hallelujah）。

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英國政府發表聲明，指英女王的白金禧年是英國的歷史性時刻，該音樂盒由內閣成員定制而成，旨在紀念過往刻在記憶中的慶祝活動。該份禮物象徵對英女王的讚美，表揚她過往的模範服務及非凡成就。

英女王驚喜露面揮手 對民眾支持深受感動 【下一頁】

英女王在1977年時迎來銀禧紀念，時任首相卡拉漢（James Callaghan）率領的內閣向她贈送了一個銀色咖啡壺。英女王在2002年引來金禧紀念，時任首相貝理雅（Tony Blair）政府則向英女王贈送了一個鍍銀碟，上面刻有內閣成員簽名。

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責任編輯：李俊儀

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