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【異動股】 組建「新東方直播間」 教師雙語直播帶貨 新東方在綫股價飆近四成

股樓投資 18:06 2022/06/10

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自內地推出雙減政策後，不少教育公司尋求轉型之路。新東方在綫（01797）創辦人俞敏洪指，正組建「新東方直播間」隊伍，專門推廣教育產品。消息刺激股價今日（10日）大幅飆高，一度升45%，高見6.48元，收報6.23元，仍大升39.4%，成交額增至5.1億元。

同場加映﹕【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

據了解，現時新東方在綫旗下的「東方甄選直播間」因主播以雙語直播帶貨而人氣大增，直播間在綫人數破萬。俞敏洪周三（8日）在個人微信公眾號「老俞閒話」上發文指，不管面對多大的不確定性，依然要全力以赴為新東方的穩定發展而努力，並指對新東方的定義是成為以教育產品為核心的教育公司。

【下半年展望】 光大證券﹕ 下半年恒指或上試25000點水平 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀 

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記者：郭秀慧

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港股 異動股 新東方在綫（01797）

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