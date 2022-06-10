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【HSBC滙豐】英倫銀行：無大型英資銀行是大得不能倒　點名滙豐、渣打及萊斯銀行未有提供大型重組方案

股市 18:03 2022/06/10

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【HSBC滙豐】英倫銀行：無大型英資銀行是大得不能倒　點名滙豐、渣打及萊斯銀行未有提供大型重組方案

英倫銀行周五表示，已採取措施確保未來即使爆發危機，沒有大型英資銀行是「大得不能倒（too big to fail）」，但點名HSBC滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 及萊斯銀行（Lloyds）仍需要努力整改。

滙豐祈耀年看好中國增長【下一頁】

英倫銀行指，經評估後，發現6家銀行需要在指定領域加強整理，而滙豐、渣打及萊斯銀行則未有就一旦銀行倒閉，需要的流動性提供足夠的分析，當中滙豐及渣打亦未有就制定最新的全球銀行業務重組計劃。英倫銀行指，上述三家銀行的缺漏不會影響其解決問題的能力，但為確保安全，應提供相關方案。滙豐、渣打及萊斯銀行周五聲明指，正在改進及應對已發現的問題，並改善其聲稱的解決方案。

安全地處理一家大型銀行倒閉是一項複雜的挑戰

英倫銀行副行長Dave Ramsden指，要安全地處理一家大型銀行倒閉，是一項相當複雜的挑戰，但對央行及大型銀行來說都是相當重要，希望銀行可以優先處理有關問題。

機構客關注滙豐環保立場【下一頁】

英倫銀行指，整體來看銀行可以安全地倒閉，同時保持重要的服務繼續開放，而且由股東及投資者去承擔有關成本。英倫銀行希望不會再重現像2007至2009年雷曼金融危機期間，需要使用納稅人的金錢去拯救銀行。英倫銀行表示，2024年會再進行一次相似的評估，並再每兩年重新審視銀行的方案。

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