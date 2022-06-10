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【本地初創】貨運平台Lalamove：外判物流可為中小企平均節省18%營運成本　近日擴大9市場推廣力度

Hot Talk 17:57 2022/06/10

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【本地初創】貨運平台Lalamove：外判物流可為中小企平均節省18%營運成本　近日擴大9市場推廣力度

香港中小企競爭劇烈，故更加注重成本效益，即時送貨平台Lalamove香港區總經理周嘉健表示，外判物流服務可為中小企平均節省達18%營運成本，又稱現時Lalamove身兼顧問角色，以市場和物流經驗，因應不同行業的中小企需要及挑戰，提供更度身訂造全方位物流方案，有助中小企提升競爭力、開拓商機。

Lalamove表示，其企業帳戶物流管理團隊可為中小企進一步分析市場需要，配合不同用戶的商業營運模式，提供企業方案以迅速解決物流問題，中小企則可專注處理業務。

Lalamove提到中小企進一步計劃擴大規模時，其增值服務如倉存服務或Lalamove API連接服務，可助中小企將物流程序自動化，客人下單後的整個物流過程由Lalamove包辦，不再需要額外分配人手或資金管理車隊。

近日Lalamove力大海外宣傳力度，公司宣布會在亞洲和拉丁美洲9個市場、逾30個城市發佈「Lalamove致勝運送」（Make A Winning Move） 大型品牌推廣活動，提出如何解決企業方案解決物流痛點。

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升 嘉信理財林長傑教資產配置攻略

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