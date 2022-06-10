【帶你睇盤】青衣大型屋苑　東南兩房呎價不用1.5萬

上一篇文章
【異動股】 組建「新東方直播間」 教師雙語直播帶貨 新東方在綫股價飆近四成
青衣有港鐵接駁市區及機場，向來受用家及投資者歡迎。今次利嘉閣地產介紹的放盤單位位於翠怡花園。雖然屋苑於1989年開始入伙，大廈外觀不算簇新，但勝在入場價相對低，兩房單位叫價約600多萬元。
放盤單位為5座中層A室，實用面積442平方呎，兩房間隔，向東南，現叫價630萬元，實用呎價約14,253。若承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要63萬元，而壓力測試下的最低每月入息要求為53,657元。
單位相
|放盤單位
|翠怡花園5座中層A室（物業編號：BX39223918）
|實用面積
|446平方呎
|間隔
|兩房（景觀：東南，內園池景）
|叫價
|630萬元
|賣點
|最平東南池景，實用大兩房
樓下有翠怡商場，多條巴士線
全程有蓋天橋，12分鐘到青衣站
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。
同場加映︰【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 黃卓賢