【帶你睇盤】青衣大型屋苑　東南兩房呎價不用1.5萬

青衣有港鐵接駁市區及機場，向來受用家及投資者歡迎。今次利嘉閣地產介紹的放盤單位位於翠怡花園。雖然屋苑於1989年開始入伙，大廈外觀不算簇新，但勝在入場價相對低，兩房單位叫價約600多萬元。

放盤單位為5座中層A室，實用面積442平方呎，兩房間隔，向東南，現叫價630萬元，實用呎價約14,253。若承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要63萬元，而壓力測試下的最低每月入息要求為53,657元。

單位相

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放盤單位 翠怡花園5座中層A室（物業編號：BX39223918） 實用面積 446平方呎 間隔 兩房（景觀：東南，內園池景） 叫價 630萬元 賣點 最平東南池景，實用大兩房

樓下有翠怡商場，多條巴士線

全程有蓋天橋，12分鐘到青衣站

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