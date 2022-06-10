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【帶你睇盤】青衣大型屋苑　東南兩房呎價不用1.5萬

股樓投資 17:54 2022/06/10

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青衣有港鐵接駁市區及機場，向來受用家及投資者歡迎。今次利嘉閣地產介紹的放盤單位位於翠怡花園。雖然屋苑於1989年開始入伙，大廈外觀不算簇新，但勝在入場價相對低，兩房單位叫價約600多萬元。

放盤單位為5座中層A室，實用面積442平方呎，兩房間隔，向東南，現叫價630萬元，實用呎價約14,253。若承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要63萬元，而壓力測試下的最低每月入息要求為53,657元。

單位相

    點擊圖片放大
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放盤單位 翠怡花園5座中層A室（物業編號：BX39223918）
實用面積 446平方呎
間隔 兩房（景觀：東南，內園池景）
叫價 630萬元
賣點 最平東南池景，實用大兩房
樓下有翠怡商場，多條巴士線
全程有蓋天橋，12分鐘到青衣站

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3xEx1ZR

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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撰文 : 黃卓賢

翠怡花園 私人屋苑 利嘉閣

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