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【猴痘症】全球近1300宗確診 美CDC未發現空氣傳播

環球社會熱點 18:00 2022/06/10

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全球截至周四（9日）已出現接近1,300宗猴痘症確診案例，專家認為疫情暫時仍可控。美國疾控中心（CDC）周四發出指引，稱暫時未發現經空氣傳播的猴痘症個案，認為猴痘病毒可能在人面對面接觸時通過唾液等分泌物傳播。

【猴痘症】加拿大發旅遊指引 英列需通報疾病 【下一頁】

全球暫錄得1,260宗猴痘症個案，大部分位於歐洲及北美。而巴西政府宣布境内錄得首宗猴痘症個案，患者是一名42歲男子，最近曾經前往西班牙。

CDC周四發表指引，指當局暫時未發現有猴痘病毒通過空氣殘留的微粒傳播個案。CDC相信猴痘病毒可能在人面對面接觸時通過唾液或呼吸道分泌物傳播，但指上述分泌物會迅速從空氣中脫落，認為這種傳播方式並不常見。

不過CDC指，仍不排除猴痘病毒可能通過呼吸道分泌物傳播，建議患者如果在家與其他人有近距離、面對面的接觸，就應戴上口罩。

美國哥倫比亞大學流行病學與醫學教授Wafaa El-Sadr認為，猴痘症成為主要公共衛生威脅的可能性料不大，但認為發現個案的國家及確診個案數字持續增加，無疑令人憂慮。

日本公布新入境防疫指引 要求旅客戴口罩及買旅保 【下一頁】

耶魯大學醫學院助理教授羅伯茲（Scott Roberts）則表示，由於傳播機制差異，他認為猴痘症疫情與新冠肺炎疫情並不相似。

羅伯茲指新冠病毒通常透過微小飛沫在空氣中傳播，可能只需15分鐘的面對面接觸就足以傳播他人。至於目前猴痘症大部分傳播都來自接觸患者的傷口或感染部分。

他表示民眾基本上不會在電梯接觸到患者就感染猴痘病毒，難以達到新冠肺炎的傳播規模。

伊利諾伊大學芝加哥分校流行病學教授德沃金（Mark Dworkin）則強調，猴痘症今次爆發仍然可控。他提到2003年也曾爆發一次同類疫情，當時美國6個州錄得47宗個案，但最終仍成功控制疫情。

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責任編輯：鄭錦玲

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