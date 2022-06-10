【周末好去處】慶祝全新玻璃樽裝飲品系列　可口可樂6月舉辦「樽極回味之旅」展覽

▲ 香港太古可口可樂將於 6 月 11 日至 6月30日，在南豐紗廠一樓中庭舉辦「香港太古可口可樂呈獻：『樽』極回味之旅」展覽。（可口可樂）

為慶祝全新玻璃樽裝「可口可樂」飲品系列重新登場，香港太古可口可樂將於6月11日至6月30日，在南豐紗廠一樓中庭舉辦「香港太古可口可樂呈獻：『樽』極回味之旅」展覽。

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參加市民可率先窺探全新的玻璃樽裝生產線，一覽「可口可樂」玻璃樽的演進史，並設有經典小賣部銷售全新玻璃樽裝飲品，以及限量版紀念品。

展覽使用過百個汽水盤佈置，讓市民走入「可口可樂」的紅色世界，可以一邊在充滿特色的汽水盤座椅上休憩和打卡，一邊了解全新的玻璃樽裝飲品生產線及「可口可樂」玻璃樽的演進史。



設「可口可樂」經典小賣部

「可口可樂」經典小賣部在展期內的周末營業，市民除了可以購買玻璃樽裝「可口可樂」飲品外，更可以港幣59元加購限量版「可口可樂」汽水盤型儲物籃。

同時，香港理工大學「多元共融」永續產品設計比賽優勝作品之一，專為視障人士設計用作識別衣服之用的「衣物識別夾」，亦被量產製成「紅識夾」，限量100份發售，收益將全數撥捐香港盲人輔導會。

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責任編輯：李智美