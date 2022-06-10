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俄企接管麥當勞在俄業務 新Logo不見「金拱門」

環球社會熱點 17:30 2022/06/10

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俄羅斯入侵烏克蘭後，全球連鎖快餐店麥當勞撤出在俄業務，交由俄羅斯企業「Sistema PBO」接手經營，不再使用麥當勞經典的標誌。俄媒塔斯社引述Sistema PBO發言人指，周日（12日）會重開15間分店，並公布新餐廳標誌。

普京自比沙皇彼得大帝 開戰為奪回領土 【下一頁】

塔斯社（TASS）引述Sistema PBO發言人指，公司已接管麥當勞在俄業務，周日會在莫斯科重開15間分店。Sistema PBO公布新品牌標誌，是一個象徵「漢堡包」的橙色圓形，以及兩條黃色炸薯條。發言人表示，綠色背景是象徵顧客多年來習慣的產品及服務質素。

據悉，由於企業新餐廳名稱未獲當局批准，因此未正式公布。《消息報》（Izvestia）報道指，Sistema PBO已向當局提交8個新餐廳名稱，包括「Tot Samyi」及「Svobodnaya Kassa」，分別代表「獨一無二」及「可結帳」。

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學生廢墟中起舞紀念畢業 校園已成廢墟（有片） 【下一頁】

麥當勞5月把在俄業務售予當地最大加盟商Alexander Govor，要求以同等待遇保留所有員工工作最少兩年，要以新品牌及菜式經營。而且麥當勞將擁有15年內回購權利。

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責任編輯:郭麗明

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