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【食品市場】韓國食品品牌主攻越南市場　年輕消費群有何價值？

商業 19:30 2022/06/10

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近年，不少韓國食品連鎖店瞄準越南市場，紛紛透過創新及高品質的產品和服務來迎合年輕顧客，當中的主要原因是年輕人佔當地人口結構近一半數量。 

近年，不少韓國食品連鎖店瞄準越南市場，紛紛透過創新及高品質的產品和服務來迎合年輕顧客，當中的主要原因是年輕人佔當地人口結構近一半數量。 

【好想去旅行】日本今起重開邊境予外國遊客　旅行團來自98國或地區

過去3年，韓國大型食品集團CJ Foodville的泡菜在越南銷售額每年增長3成。該企發言人稱，集團旗下的烘焙品牌多樂之日（Tous Les Jours）的註冊會員人數，推出一個月後就達到了5.2萬人。

提供免費泊車服務　其他餐廳粉粉仿效

「多樂之日」除了售賣麵包外亦提供座位及咖啡，位於胡志明市的分店更直接設有寬敞的停車場，供停放越南的主要交通工具電單車和單車，商店甚至提供當地罕見的免費代客泊車服務。

分店的發言人表示：「過去，顧客在餐廳使用停車場需自行停車並支付停車費，但現在免費代客泊車因韓國品牌而變得非常流行，當地其他大型餐廳也紛紛仿效」。

越南多樂之日共有37間分店，除了售賣麵包外，為何更提供座位？原來越南的年輕人很難找到合適的約會地點，該品牌將其門店宣傳為非常適合年輕情侶見面的地方，成功吸引了更多顧客。
  
該策略成功的原因主要在於越南的人口結構。越南約有一半的人口年齡在35歲以下，其中4分之1的人年齡在15歲以下。韓國食品品牌針對這些年輕消費者營銷其產品和服務，並成功於短時間內攻進當地市場。

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責任編輯：李智美

 

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