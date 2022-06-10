【證監諮詢】證監諮詢修例擴大第213條「交易回水」基礎　持牌人士涉內幕交易等或須支付損害賠償

▲ 【證監諮詢】證監會諮詢修訂《證券及期貨條例》 擴大第213條「交易回水」基礎

證監會諮詢建議修訂《證券及期貨條例》兩個月至8月12日。證監會表示，當中修訂將擴闊《證券及期貨條例》的某些條文的涵蓋範圍，擴大證監會可根據第213條針對受規管人士而申請作出補救及其他命令的基礎，令干犯失當行為的持牌人士不單面對紀律懲處權，也可因應其行為支付損害賠償。

證監會近10年屢動用《證券及期貨條例》第213條，向法庭申請強制令及其他命令，凍結涉嫌干犯內幕交易等違規人士資金，在法庭裁定罪成後，可使用相關資金向受害投資者還原交易。

證監會：現有213條有限制 修例可堵塞漏洞

證監會表在文件指出，按現有條文，受規管人士犯失當行為，該會雖可用第194及196條對作釘牌、罰款等紀律懲處，但沒賦權證監使可能因該受規管人士的行為而受到不利影響的投資者或客戶回復原狀，或向有關投資者或客戶作出補償。

證監會表示，這些修訂使該會能夠處理在香港作出涉及境外上市證券的內幕交易，及在其他地方作出涉及香港上市證券的內幕交易，並適用於有關證券的衍生工具。



其他修訂包括釐清《證券及期貨條例》第103（3）（k）條的豁免，使擬只出售予專業投資者的投資產品的廣告，在未經證監會認可的情況下，僅可向事先已獲中介人透過其「認識你的客戶（KYC）」及相關程序識別為專業投資者的專業投資者發出。

證監會指相關修訂使該會能夠採取更有效的執法行動，行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，有效的執法對保障香港金融市場的廉潔穩健十分重要，證監會不時檢視賦權法例，確保證監會具有適當的監管措施，以保障投資者的利益及維持本港市場的質素。

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