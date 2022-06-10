▲ 【證監諮詢】證監會諮詢修訂《證券及期貨條例》 擴大第213條「交易回水」基礎

證監會公布擬就《證券及期貨條例》內與執法相關的建議修訂，向外諮詢兩個月至8月12日。證監會表示，當中修訂將擴闊《證券及期貨條例》的某些條文的涵蓋範圍，擴大證監會可根據第213條針對受規管人士而申請作出補救及其他命令的基礎。

證監會近10年屢動用《證券及期貨條例》第213條，向法庭申請強制令及其他命令，凍結涉嫌干犯內幕交易等違規人士資金，在法庭裁定罪成後，可使用相關資金向受害投資者還原交易。

證監會表示，這些修訂使該會能夠處理在香港作出涉及境外上市證券的內幕交易，及在其他地方作出涉及香港上市證券的內幕交易，並適用於有關證券的衍生工具。

其他修訂包括釐清《證券及期貨條例》第103（3）（k）條的豁免，使擬只出售予專業投資者的投資產品的廣告，在未經證監會認可的情況下，僅可向事先已獲中介人透過其「認識你的客戶（KYC）」及相關程序識別為專業投資者的專業投資者發出。

證監會指相關修訂使該會能夠採取更有效的執法行動，行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，有效的執法對保障香港金融市場的廉潔穩健十分重要，證監會不時檢視賦權法例，確保證監會具有適當的監管措施，以保障投資者的利益及維持本港市場的質素。

近期證監使用第213條案例：

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