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京東9618炒波幅攻略　入手價＋2個上望目標速覽

股市 17:03 2022/06/10

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京東 （09618） 跌市下靠穩於250元水平，券商睇好京東的增長預測為電商平台股中最好，入手策略如何？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）建議先等一等，技術上留意可否重新企上100天線245元，如未能，可吼低於225元才部署炒波幅，初步上望260元，升穿再上望280元。足本分析→【按此

**港股見突破　恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

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