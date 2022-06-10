京東9618炒波幅攻略 入手價＋2個上望目標速覽 股市 17:03 2022/06/10 分享： 分享： 京東 （09618） 跌市下靠穩於250元水平，券商睇好京東的增長預測為電商平台股中最好，入手策略如何？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）建議先等一等，技術上留意可否重新企上100天線245元，如未能，可吼低於225元才部署炒波幅，初步上望260元，升穿再上望280元。足本分析→【按此】 **港股見突破 恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 今日 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大 今日 螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大 美團3690今年目標價 短線睇實呢個波幅操作 今日 美團3690今年目標價 短線睇實呢個波幅操作 東方海外316能否逃出染藍魔咒？持貨、未有貨部署一覽 今日 東方海外316能否逃出染藍魔咒？持貨、未有貨部署一覽 蔚來9866業績解碼 短線股價分水嶺在此 今日 蔚來9866業績解碼 短線股價分水嶺在此 你可能感興趣 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 今日 12:41 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大 今日 11:49 螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大 美團3690今年目標價 短線睇實呢個波幅操作 今日 14:33 美團3690今年目標價 短線睇實呢個波幅操作 最新專欄文章 更多 東方海外316能否逃出染藍魔咒？持貨、未有貨部署一覽 今日 東方海外316能否逃出染藍魔咒？持貨、未有貨部署一覽 美團3690今年目標價 短線睇實呢個波幅操作 今日 美團3690今年目標價 短線睇實呢個波幅操作 蔚來9866業績解碼 短線股價分水嶺在此 今日 蔚來9866業績解碼 短線股價分水嶺在此 友和2347首日上市 即日策略＋中長線部署教學 今日 友和2347首日上市 即日策略＋中長線部署教學 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 今日 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 網購平台 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 目標價 遜於預期 新經濟 螞蟻集團（滬：688688） 螞蟻集團（06688） 螞蟻金服 螞蟻銀行