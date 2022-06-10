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【電動車】美國撥款近400億　加設50萬個電動車充電站

科技 18:00 2022/06/10

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美國總統拜登日前宣布，計畫投入50億美元（約393億港元），於2030年前為全國增設50萬個電動車充電站，以加促能源轉型。

全球致力推動減碳以應對氣候問題，各國政府紛紛加速推行電動車普及化，以取代傳統燃油車，美國也不例外。美國總統拜登日前宣布，計畫投入50億美元（約393億港元），於2030年前為全國增設50萬個電動車充電站，以加促能源轉型。

【航海科技】現代自家新系統　助大型船隻自動橫渡海洋

【電池技術】採用電動車電池技術　豐田推出8.7kWh家用蓄電池
 
據外媒《The Verge》報道，該計畫由交通部與能源部共同提議，目標是建設一個無論外出或長途旅行，都能滿足全國人使用的電動車充電網路。因此將透過立法程序，制定新的充電標準並統一全國的電動車充電站。
 
新規定要求，獲政府資助的電動車充電站必須使用DC Fast Chargers充電器，以及至少要有4個充電口，可同時為4輛電動車充電。而且每個充電口必須達到或者超過150kW，並禁止充電站要求司機擁有會員資格才能使用。
 
另外，充電站亦需確保有97%的時間可正常工作，並設有第三方應用程式（App），可為車主提供實時充電狀態信息。

【Tesla】充電過熱致屏幕死機　Tesla緊急回收近13萬部車輛

責任編輯：黃顯晴

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