【談保說道】醫療美容濫用醫保嚴重 杜絕問題須寄望監管機構

近十多年來，醫療保險日漸普及，許多人除了個人醫療保險外，還包括僱主提供的團體醫保。當面對有需要進行治療的情況，可用保障金額是很充裕，需要採用的治療方法和器材，也可以全面的涵蓋。這樣的過程，教懂了香港人醫療服務商戶聯同保險中介人，盡用醫療保險的可索範圍和上限！

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無理索償 條款被逼改變

隨着社會老齡化，醫療科技的進步，不單止治療更可作修補和美容，醫療美容服務商品化的三大趨勢結合，特別顯著的，就是病毒性疣及皮損程序的所謂治療，令保險公司頭痛了！

還記得我們上一代，處理身體上一些皮膚問題，習慣採用眼不見為安樂，只要不影響觀瞻就濶佬懶理。若然是一些部位影響生活。例如經常生長在腳板底俗稱的「雞眼」，會買一些成藥，如雞眼藥水自己處理。這是我們年代的生活一部分，醫療保險的保費設計應該沒有考慮到這種趨勢。

可是近年筆者收到客戶醫療保險索償，竟然是在診所進行手術，治療上述皮膚問題的，費用可以很誇張。舉例如面部去疣，要進行多次療程，每次的費用近萬元！

對於優質的醫療保險，這種索償無疑是一大挑戰，起初為貫徹保障客戶全面的利益，只好「硬食」。可是，醫療美容的業界圈子信息，流通很快捷，整個業界澎湃地活躍起來，提供許多林林總總皮膚療程。受眾更是愛靚一族，喜愛花姿招展，三五成群，一傳十十傳百。近月也有不少「飛來猛」，找筆者為要買醫療保險，他們特別關注診所治療皮膚問題的手術保障！

身為保險業界的一份子，面對這股趨勢，哭笑不得！索償接踵而至，續保費飛升難免，更無奈的就是迫使保險公司，於續保時更改保單保障範圍和使用的條款，針對上述這類治療和趨勢，加入一些限制。

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杜絕濫用 寄望監管機構

自己也是醫療保險的持有人，面對保單所保障的範圍被收窄，直覺是不好受的。但想深一層，要全體醫療保險投保人，為這一輩濫用醫保的社會不良分子付出代價，只好接受保險公司的改變。改變的條款和限制能否精準到位，杜絕濫用。這要交給保險公司、專業的保單條款設計團隊。

最近也開始見到有規模的醫療保險公司，於續保時加進一些病毒性疣及皮損治療程序的限額，更在索償的單張，要求提供治療的專業人員，申報林林種種病歷資料供保險公司，核實其醫療需要的狀況。其實，這也需要醫療業界的配合，因為他們擁有醫療專業的身份和地位，對於少數立心不良、惟利是圖的行為，應該絕不姑息，這唯有寄望監管機構了！

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第756期《iMoney》Focus。

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記者：鄭日棱