▲ 【大行報告】高盛走訪比亞迪上海經銷商發現銷情強勁 維持「確信買入」評級

上海疫後逐步恢復正常，高盛指，近日走訪了比亞迪 （01211） 上海最暢銷的經銷商，以評估汽車市場復甦情況。比亞迪周五股價造好，收報315.8元，升5.3%。高盛予比亞迪「確信買入」評級，目標價303元。

高盛稱，該行到訪的經銷商去年售出1400輛比亞迪「王朝」系列，並目標今年售出2000輛，意味同店銷售增長逾四成，但該店於3月15日至5月31日因防疫措施而暫停營業，惟關店期間仍於綫上售出150輛汽車。當上海於6月逐步解封，該比亞迪經銷店至今售出60輛汽車，意味去化率仍領先於全年目標，反映比亞迪銷情強勁。產品組合方面，70%銷量為混能車，30%為電動車。

料比亞迪每月產能年底升至28萬輛

高盛引述經銷店經理指，並非所有政府刺激方案都適用於比亞迪，但仍預期今年比亞迪每月產能可由現時11萬輛，升至年底的28萬輛。

上海大眾汽車方面，經銷商去年交付3300輛汽車，目標今年交付2500輛，按年減少23%，而今年來售出680輛汽車，當中70輛為封城期間在綫上銷售。自疫後解封後，到店消費人流明顯上升，而且成交大多為電動車品牌。

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