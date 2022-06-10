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【大行報告】高盛走訪比亞迪上海經銷商發現銷情強勁　維持「確信買入」評級

股市 16:39 2022/06/10

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【大行報告】高盛走訪比亞迪上海經銷商發現銷情強勁　維持「確信買入」評級

上海疫後逐步恢復正常，高盛指，近日走訪了比亞迪 （01211） 上海最暢銷的經銷商，以評估汽車市場復甦情況。比亞迪周五股價造好，收報315.8元，升5.3%。高盛予比亞迪「確信買入」評級，目標價303元。

乘聯會：5月比亞迪售出逾11萬輛領跑新能源車【下一頁】

高盛稱，該行到訪的經銷商去年售出1400輛比亞迪「王朝」系列，並目標今年售出2000輛，意味同店銷售增長逾四成，但該店於3月15日至5月31日因防疫措施而暫停營業，惟關店期間仍於綫上售出150輛汽車。當上海於6月逐步解封，該比亞迪經銷店至今售出60輛汽車，意味去化率仍領先於全年目標，反映比亞迪銷情強勁。產品組合方面，70%銷量為混能車，30%為電動車。

料比亞迪每月產能年底升至28萬輛

高盛引述經銷店經理指，並非所有政府刺激方案都適用於比亞迪，但仍預期今年比亞迪每月產能可由現時11萬輛，升至年底的28萬輛。

上海大眾汽車方面，經銷商去年交付3300輛汽車，目標今年交付2500輛，按年減少23%，而今年來售出680輛汽車，當中70輛為封城期間在綫上銷售。自疫後解封後，到店消費人流明顯上升，而且成交大多為電動車品牌。

相關文章：【大行報告】交銀國際：比亞迪與特斯拉由競爭對手變商業夥伴　料能在電池競爭中突圍、潛在升幅約25%

相關文章：【比亞迪1211】比亞迪高層稱將向Tesla提供電池、上調A股回購價上限　王傳福：電動車市場快魚吃慢魚

港股 比亞迪股份（01211） 個股分析 電動車 汽車 同店銷售 目標價 銷售 大行報告 上海

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