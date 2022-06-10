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【名書拍賣】書中自有黃金屋？ 莎士比亞《第一對開本》將拍賣 估價料近2000萬元

理財智慧 14:28 2022/06/10

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英國大文豪莎士比亞所創作的戲劇膾炙人口。據英國《衛報》（The Guardian）報導，莎士比亞的第一對開本（First Folio）將於下個月於紐約拍賣，預估約250萬美元（約1962萬港元）。

莎士比亞的《第一對開本》是在近400年前所印製，於1623年籌劃出版，其實際名稱為《威廉·莎士比亞先生的喜劇、歷史劇和悲劇》，由莎翁的夥伴赫明斯（John Heminges）和康德爾（Henry Condell）編製，收錄了莎士比亞36部知名作品，有一半在此之前從未編印過。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

由於莎士比亞沒有任何手稿留存至今，因此第一對開本對英文文學的重要性不言可喻。若非有這部作品集，包括《馬克白》、《暴風雨》和《十二夜》等18部傳世之作，可能就此消失在歷史中。目前僅有不到20本流傳在私人收藏家手中。

蘇富比全球書籍、原稿項目負責人奧斯汀（Richard Austin）表示，只要市場上出現莎士比亞第一對開本，都會成為萬眾矚目的大事，「400年前印製的第一對開本，是永久保存莎士比亞傳奇作品的重要媒介，確保他的許多知名作品不會在歷史的洪流中失傳。」

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責任編輯：龍紀瑩

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