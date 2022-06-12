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【創業兵團】小情侶創木製品工作室　復興香港製造

14:00 2022/06/12

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從木工作室創辦人陳健維深明投身木工行業從來都不是為了賺大錢，只希望本土手作能得到重視。

香港木匠行業曾經有輝煌的過去，惟隨着香港發展趨向注重金融和服務業，令這港人曾引以為傲的行業日漸式微。有年輕情侶偏向虎山行，以小本投資創立手作木製品工作室「從木工作室」，期望以木製小手作吸引更多人關注木匠行業，復興這曾風光的「香港製造」。

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讀書時期主修讀飛機工程的陳健維（Andrew），畢業比賽時需製造一輛模型飛機，有機會接觸不同木材，經探索後就愛上了木工，更為踏入木匠行業埋下了伏筆。畢業後，Andrew並沒有繼續往飛機工程方面發展，反而成為了小提琴復修師。「我從小開始學習小提琴，加上當時真的很喜歡研究木材，更希望能夠往木工方面發展，決定在我自己熟悉的範疇，開始學習木工技巧。」

擔任小提琴復修師一年半後，Andrew希望跳出舒適圈，趁年輕嘗試更多新體驗。與對香港歷史和文化情有獨鍾的女友麥希燁（Hillary）商討後，兩人決定於2021年底以2萬元創辦「從木工作室」，把香港的特色文化刻劃於木製品中，將兩人喜愛的事物合二為一。

對探索社區歷史以及文化有極大熱誠的Hillary，一直都很希望能夠透過藝術設計，將本土歷史向大眾揭示，

香港事物變遷得太快，我只希望能夠盡一分力，去讓大家記住香港各區的樣貌及風情。

港人追求快、靚、正　籲留意手作人性化

Andrew坦言，在創業的路上，因為有小提琴復修師的經驗，也有人脈可協助購入原材料及尋找資源，刨木打磨這些「鬥木」過程也難不到他。反而如何為作品定價卻令他相當「頭痕」：「這都是手作人常見的問題。」他解釋，每件作品都需花上長時間製作，但定價太貴，沒有人願意購買；太便宜或以內地電商平台的產品價格作標準，又難以營運工作室，也令他覺得：「我的作品好像沒有甚麼價值。」

他直言，深明投身這行業從來都不是為了賺大錢，只希望本土手作能得到重視，

香港生活節奏急促，凡事講求『快、靚、正』，往往留意不到手製木工裏的溫度、人性化及獨一無二的價值。

他強調，手製的木製品與機械製作的木製品其實相差很遠，以機械大批量製造的木製品不能做出獨特的紋路，絕大部分都是一模一樣；反觀手製品，因為是用雙手鑿、鋸、刨及雕刻，也可以自行拼木，所以每一件作品都是獨特的。

而被問及有否出現放棄的念頭？Andrew就笑言自己當初曾為「都市人不懂欣賞手工藝作品」此事而感到失落，但後來覺得「傷心抱怨下去都沒有用」，反而更有責任要扭轉情況。

靠滿足感堅持　客戶笑容成動力

所以他改變心態，採取更積極的態度去製作不同類型的作品，例如有傢俬類的咖啡茶几；廚具類的托盤、切菜砧板等；配飾類的項鏈、手機殼等，並將一些具備香港特色的圖像如：香港地圖、電車等，雕刻在木製品上，希望總有一款能夠吸引港人去欣賞及多了解由本地製造的木工。

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Andrew及Hillary均笑指，兩人其實都很容易滿足，沒有賺大錢的野心，「只要有人因為我們的作品而感到開心，我們就會有力量繼續走下去。」Andrew提到，客戶一些細微的舉動，就能夠化成他堅持做木工的動力。他舉例指，早前有客戶因朋友需要移民，急需訂製一個筆筒，他隨即趕工製作，「我當時看到客戶收到時，他臉上那滿足的笑容，我就已經覺得好鼓舞，發現原來我的作品都能夠令人開心的。」他坦言，木工行業的路雖然難走，但只要還有它的價值，他依然會堅持走下去。

情侶創業學問大　溝通坦承最重要

不過，工作場合常有利弊得失要計較，與另一半聯手創業更是件危險的事，稍一不慎，可能就會傷了感情。Hillary笑言，兩人性格天淵之別，自己較有條理，會設時間表去紀錄工作流程，例如交貨時間等；而Andrew就相反會較隨性，只會做當刻眼前最緊急的工作，「所以說沒有衝突都是騙人的。」

以情侶檔創業的陳健維（左）及麥希燁坦言，只要懂得分工合作、各司其職，將心比心就可以避免許多爭執。（受訪者提供圖片）

Andrew則指，由於兩人都看着同樣的目標進發，所以當遇到紛爭的時候，兩人就會很自然地各退一步，冷靜下來再將各自的想法坦誠地提出並進行商討。

他稱，兩人的擅長、優點正好互補，「我主要會做木工的部分，Hillary從小都很喜歡香港歷史文化，所以她會提出很多想法，讓我可以將相關圖像加入木製品中。」兩人強調，只要懂得分工合作、各司其職，將心比心就可避免許多爭執。

【本地老字號】超力紮根半世紀　第二代掌舵人：不強求下一代接手

記者：曾曉汶

 

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