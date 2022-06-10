  • 27°C
香港時間 : 2022610日 (五) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

淫亂富豪愛潑斯坦「狂歡島」無人問津 減價至8.6億放售

環球社會熱點 17:06 2022/06/10

分享：

分享：

美國億萬富豪愛潑斯坦被揭組織未成年少女性販運網絡，2019年8月突然在監獄自殺身亡。愛潑斯坦被指在名下加勒比海小島住宅中，性侵犯多位未成年少女。兩座涉事小島其後放售但乏人問津，據報近日更降價至1.1億美元（約8.58億港元）求售。

安德魯性侵案女子被控誹謗 涉嫌性侵亞裔女藝術家 【下一頁】

愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）名下位於加勒比海島嶼共有兩座，分別被稱為「大聖詹姆斯島」（Great St. James）及「小聖詹姆斯島」（Little St. James），但當地人通常稱為「戀童癖島」（pedophile island）或「狂歡島」。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

兩座小島3月以1.25億美元（約9.75億港元）放售。但由於乏人問津，每座降價12%至5,500萬美元（約4.3億港元），合共1.1億美元就可入手。據報目前雖有數人表示有意入手，但大部分人僅有意購入其中一座。

愛潑斯坦名下物業於2021年3月陸續放售，其中位於曼哈頓（Manhattan）的住宅就以5,100萬美元（約4億港元）售出。佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的住宅則以1,850萬美元（約1.4億港元）轉手。佛州住宅目前已被拆除，原址將會重建另一座新建築。

美國戀童富商前女友被捕 涉串謀性侵未成年少女 【下一頁】

愛潑斯坦名下位於新墨西哥州（New Mexico）的牧場則以2,750萬美元（約2.1億港元）放售，其位於巴黎的豪宅亦開始放售。

愛潑斯坦遺產律師Daniel Weiner表示，所有物業出售所得資金，將會解決未決訴訟及維持營運成本，包括支付必要稅項及賠償等。

「小聖詹姆斯島」佔地逾70英畝（約28公頃），島上擁有直升機坪、油站、泳池及碼頭等設施，是被外界稱為「狂歡島」的主要地點。而「大聖詹姆斯島」則由愛潑斯坦於2016年購入，佔地逾160英畝（約64公頃），他入手3年後就因性交易指控被捕，當時該島僅得小部分設施建好。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國女律師轉行做動物傳心師 靠相溝通時薪近3000
今日
美國女律師轉行做動物傳心師 靠相溝通時薪近3000
【Britney Spears】婚禮賓客星光熠熠 兩個仔拒出席
今日
【Britney Spears】婚禮賓客星光熠熠 兩個仔拒出席
美國馬里蘭州槍擊案釀3死 槍手與警駁火中彈傷
今日
美國馬里蘭州槍擊案釀3死 槍手與警駁火中彈傷
【Britney Spears】洛杉磯舉行婚禮 前夫踩場直播被捕
今日
【Britney Spears】洛杉磯舉行婚禮 前夫踩場直播被捕
倫敦1.8萬月租3房單位睡房奇窄 網民：囚犯待遇更好
今日
倫敦1.8萬月租3房單位睡房奇窄 網民：囚犯待遇更好

你可能感興趣

美國女律師轉行做動物傳心師 靠相溝通時薪近3000
今日 15:20
美國女律師轉行做動物傳心師 靠相溝通時薪近3000
【Britney Spears】婚禮賓客星光熠熠 兩個仔拒出席
今日 13:40
【Britney Spears】婚禮賓客星光熠熠 兩個仔拒出席
美國馬里蘭州槍擊案釀3死 槍手與警駁火中彈傷
今日 13:09
美國馬里蘭州槍擊案釀3死 槍手與警駁火中彈傷
網絡熱話 海外物業 物業 加勒比海 美國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Johnny Depp或放棄過億賠償金 Amber Heard需滿足一條件
Johnny Depp或放棄過億賠償金 Amber Heard需滿足一條件
【烏克蘭戰爭】普京稱要奪回俄領土 俄能源收入勝過戰前（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京稱要奪回俄領土 俄能源收入勝過戰前（不斷更新）
美國佛州10歲女童護母 開槍撃斃與母爭執對象
美國佛州10歲女童護母 開槍撃斃與母爭執對象
新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間17:00）
倫敦1.8萬月租3房單位睡房奇窄 網民：囚犯待遇更好
倫敦1.8萬月租3房單位睡房奇窄 網民：囚犯待遇更好
【烏克蘭戰爭】普京自比沙皇彼得大帝 開戰為奪回領土
【烏克蘭戰爭】普京自比沙皇彼得大帝 開戰為奪回領土
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款