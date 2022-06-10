淫亂富豪愛潑斯坦「狂歡島」無人問津 減價至8.6億放售

美國億萬富豪愛潑斯坦被揭組織未成年少女性販運網絡，2019年8月突然在監獄自殺身亡。愛潑斯坦被指在名下加勒比海小島住宅中，性侵犯多位未成年少女。兩座涉事小島其後放售但乏人問津，據報近日更降價至1.1億美元（約8.58億港元）求售。

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愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）名下位於加勒比海島嶼共有兩座，分別被稱為「大聖詹姆斯島」（Great St. James）及「小聖詹姆斯島」（Little St. James），但當地人通常稱為「戀童癖島」（pedophile island）或「狂歡島」。

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兩座小島3月以1.25億美元（約9.75億港元）放售。但由於乏人問津，每座降價12%至5,500萬美元（約4.3億港元），合共1.1億美元就可入手。據報目前雖有數人表示有意入手，但大部分人僅有意購入其中一座。

愛潑斯坦名下物業於2021年3月陸續放售，其中位於曼哈頓（Manhattan）的住宅就以5,100萬美元（約4億港元）售出。佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的住宅則以1,850萬美元（約1.4億港元）轉手。佛州住宅目前已被拆除，原址將會重建另一座新建築。

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愛潑斯坦名下位於新墨西哥州（New Mexico）的牧場則以2,750萬美元（約2.1億港元）放售，其位於巴黎的豪宅亦開始放售。

愛潑斯坦遺產律師Daniel Weiner表示，所有物業出售所得資金，將會解決未決訴訟及維持營運成本，包括支付必要稅項及賠償等。

「小聖詹姆斯島」佔地逾70英畝（約28公頃），島上擁有直升機坪、油站、泳池及碼頭等設施，是被外界稱為「狂歡島」的主要地點。而「大聖詹姆斯島」則由愛潑斯坦於2016年購入，佔地逾160英畝（約64公頃），他入手3年後就因性交易指控被捕，當時該島僅得小部分設施建好。

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責任編輯：李俊儀