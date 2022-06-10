【Spotify】Spotify預計2030年可擁10億用戶 未來10年實現年營收1,000億美元

Spotify近日舉辦了投資者日，向投資人報告公司上市以來營運進展以及未來展望。Spotify未來將會把目光鎖定在Podcas以及有聲書兩大領域，Spotify聲稱用戶規模有望在2030年達到10億，並在未來10年實現年營收1,000億美元、毛利率40%以及營業利潤率20%的願景。

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Spotify執行長 Daniel Ek認為Podcas業務具有200億美元規模的潛在利益。他透露 公尺目前已斥資10億美元在Podcast垂直領域但仍處於投資階段、尚未獲利，但認為這個市場具有毛利率40%~50%的發展潛力。

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目前Spotify在全球34個市場提供Podcast訂閱制，讓聽眾能夠付費收聽特定節目，並為創作者帶來一筆收入。這項服務自2021年推出以來，已與100多家出版商以及夥伴合作，並且仍在擴大內容規模，Spotify 平台上的訂閱用戶留存率則為90%。

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記者：鄭日棱