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【英鎊定存】英鎊定存最高息12.88厘 花旗及中銀專家料下周加息0.25厘

16:50 2022/06/10

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英倫銀行將於下周四議息，中銀香港及花旗的專家齊料加息0.25厘。

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下周四（6月16日）堪稱超級央行周，除了聯儲局公布議息結果外，英國也於同日議息，中銀香港 （02388） 及花旗銀行的專家，不約而同料英倫銀行將再加息0.25厘。此外，中美兩大行皆看淡英鎊，中銀香港料鎊滙有機反覆下試1.2低位，花旗名家更預計跌至1.18才探底。英鎊兌美元暫約在1.25心理大關爭持。

中銀香港私人銀行副總經理陳衛全回應本報查詢指，英倫銀行已於5月5日把基準利率上調25點子、至1厘，並預計年底英國通脹將略高於10%。英倫銀行貨幣政策委員會多數成員支持未來幾個月繼續加息，以紓緩居高不下的通脹壓力。

陳衛全認為，英國4月份通脹按年上升9%，為40年來最高水平，面對高通脹、同時考慮其經濟放緩的情況下，相信6月16日英倫銀行將審慎地加息25點子，並預期在未來一年持續加息，預計到2023年中期，英國基準利率最少升至2.5厘。

中銀私銀對英鎊後市 審慎偏淡

陳衞全又說，英國貨幣政策收緊，將增添經濟下行壓力，今年第一季度GDP增長已放緩，根據英國國家統計局數據顯示，首季度英國GDP按季增長0.8%，低於市場預期，以及去年第四季度的1%，經濟增速呈現走弱趨勢，將導致英國居民實際收入下降，並拖累消費，故此不排除今年第二季英國經濟開始出現負增長的可能性。在高通脹但經濟增長走弱下，遂對英鎊保持審慎偏淡的看法，預計高位約在1.27至1.28區間。 

陳衛全補充，投資者亦須同時密切觀察聯儲局的加息走勢。現時美國通脹形勢依然非常嚴峻，儲局與白宮早前宣布把降低通脹率作為首要目標，迫使儲局加大緊縮力度。如美國聯邦基金利率比當前3%的預期水平進一步走高，將很大機會導致英鎊跌穿5月低位1.2156美元，不排除挑戰1.2心理關口。 

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預期英倫銀行會於6月及8月再每次加息25點子，第三季開始暫停加息，料3個月內英鎊見1.18，半年至1年的目標價為1.2，兩年長期預測為1.28。

專家籲開立7天短存  觀望議息

英倫銀行已4連加，目前的政策利率為1厘。而港銀近期爆英鎊定期存款加息搶客戰，5間大小行罕有鬥加息，包括滙豐（HSBC）全面上調3個月、半年及1年期0.25厘，目前最高是1年期的0.6厘。恒生 （00011） 更把1年期加至0.8厘。如以長息計，更有3個亞軍，因星展、上商及招商永隆齊為1.2厘，但不及大眾銀行進取，加至1.5厘而稱冠。

業界建議，包括持BNO有意移英的港人等，若對英鎊有需要，宜先開立7天短存，現時集友提供10厘息，中銀香港及滙豐齊為11厘，恒生及南商有12厘，富邦更達12.88厘，以便觀望英倫銀行的議息決定，方便手頭注碼視乎市況作靈活調動。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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