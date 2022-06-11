【名人專訪】 專訪新世代姚焯菲 中銀香港何偉文 兩個世代談理財 中銀香港4招助年輕人實現自主理財

提到理財或投資，每個世代的人也會有不同方式及態度。Z世代經常被定型是對金錢無煩惱的一代，他們理財方式，究竟跟其他世代有何不同﹖年僅15歲、電視台歌唱比賽亞軍的姚焯菲（Chantel），憑着甜美外貌、悅耳歌聲，成當紅年輕偶像，仍是位中學生的她，年紀輕輕已密密接廣告；她也有位任職私募基金CFO的富爸爸，絕對是「贏在起跑綫」的代表，原來從小開始，父母已教她「應使則使」的理財心得。

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組成After Class出道不足一年，姚焯菲密密接了不少廣告，有能力賺錢後，不知父母有沒有繼續給零用錢呢？她卻給了一個出人意表的答案。「其實我一直也沒有零用錢，從小到大都沒有零用錢，如果要買東西，也是家人給錢。有時與朋友外出，父母可能給我數百元，如果用剩的話，我會將錢儲起來。」至於其他的「收入」呢？姚焯菲稱，新年的利是錢，小額的會自己儲起來，如果是較大額的利是，則交由父母幫她存入銀行；至於入行後的工作收入，同樣全都交給父母儲起來。

因為從小到大都沒有零用錢，所以每次想買東西前，姚焯菲一開始就會問準爸爸媽媽。如果是自己負擔到的東西，則會動用存款；不過若是價值不菲的東西，而她又很想擁有的話，一般不會央求父母買。「我會跟自己說，等長大後才買，如果長大後仍無能力，屆時再儲錢買。」這樣的心態，似乎與父母從小灌輸的金錢觀有關。

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姚焯菲表示，小時候父母經常跟她說，要分清楚「想要」及「需要」。她提到，從小父母就教導她與妹妹兩人，分清楚何謂「想要」及「需要」。「從小到大他們都不會問『你有無錢』，主要是怕我們有錢在手，購物時太過隨心所欲，長大後就會胡亂揮霍。他們會跟我們說，『其實爸爸媽媽工作十分辛苦，每一分每一毫都是辛苦賺回來』，直至入行後，我更加明白，原來賺錢並非易事。」姚焯菲稱，正因不可能每樣東西想買就買，當「需要」時的確可以買；但若只是「想要」的話，須三思而後行，不然只會浪費金錢。

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處於另一個世代、「70後」的代表中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）何偉文，屬本港賺錢能力最高的「黃金世代」一群。所謂「黃金世代」，是年齡約50餘至60歲的人士，他們身處經濟增長最輝煌的時期，比上一代接受更良好的教育，資產也相對豐厚，也是職場中最「位高權重」的一群，賺錢能力也是最高。

及早達至財務自由，是不少香港人的夢想，何偉文認為，愈早為未來退休生活作準備愈好，被問及應何時開始作出準備，他卻認為因人而異，主要視乎想要甚樣的退休生活。他說，有些人可能想在45歲、50歲就退休，他們在早期可能要非常節儉。不過，隨着香港人愈來愈長壽，有人會工作至65歲至70歲，大家期望的退休時間，跟真正退休中間可能相差幾10年。因此，他覺得要有一個清晰的理財概念，要因應不同年紀，為自己的理財方式作出調節。

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何偉文育有3位兒子，分別為9歲、10歲及14歲。他也早向孩子灌輸儲錢的理念，「年輕人理財第一項要學的事，就是儲蓄。現時有無限的花錢機會，但始終年輕人收入有限，所以我認為，要了解自己如何才能做到收支平衡，那怕只是每月儲月薪的10%、20%，或是自己覺得合理的金額，我覺得這個習慣，自小開始培養會更好。」他向大家分享教育孩子理財的心得，就是教育孩子不能胡亂花錢。早在兒子11、12歲左右，他就給予他們零用錢，從而學習儲錢，當他們想買任何物品，也要自己儲錢。「如他們想買高達模型，他們就要自己儲錢。他們自己儲到1元，我就另外給他1元。我的大兒子曾經想買一個1,600元的玩具，他就自己儲800元，我另外給他800元；這樣真的能讓他每日節省金錢，不花無謂錢去飲汽水，我認為這些儲錢的貼士，小學時就可以開始實行，小朋友早些有以上概念也是件好事。」

香港快將踏入「超老齡化社會」（滿65歲長者佔總人口逾20%），陸續進入職場的「Z世代」，漸成為職場重要動力，主導的全球經濟變化。近年銀行也捉緊這機遇，積極開拓年輕客源。中銀香港最近推出「理財TrendyToo」全新品牌形象定位，是希望以一個更貼近年輕人的手法，從理財、投資、消費、生活模式4方面，協助年輕客戶實現自主理財目標。



何偉文表示，中銀香港一直以來也十分注重年輕人的市場，「年輕客戶市場的增長潛力十分大，中銀香港去年18至35歲全新年輕客戶人數按年增長約20%，佔全行新客戶38%，換言之，在全行層面，每10個新增客戶之中，有大約4個都是年輕人，增長龐大。」同時，中銀香港的高端客戶中，有不少在年輕時就已成為該行的客戶，「當客戶的人生階段一路成長，收入一路增長，我們也跟客戶同行，由年輕客戶慢慢變成高端客戶，所以今日我們投資在年輕人身上，其實是投資未來，這是我們會持續做的。」

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為捕捉年輕人市場，中銀香港推出了「理財TrendyToo」品牌，希望以更貼近年輕人的手法，從就是理財、投資、消費及生活模式4方面，協助年輕人早日實現自主理財。為貼近年輕人的口味，並滲入他們的生活圈，「理財TrendyToo」推出不同的推廣活動，包括找來3位年輕及活潑的年輕人為形象大使，包括姚焯菲、張馳豪（Aska）及劉佩玥（Moon），希望可以令年輕人更有共嗚。此外，該行也在社交媒體Instagram推出「輕理財22式」小貼士，搜羅了年輕人理財的貼士、產品優惠及攻略等，讓年輕人通過一部手機，即可隨時隨地增進自主理財知識。

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記者: 陳詠妍、陳楚琨