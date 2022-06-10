【港元定存】港元定存最高8.88厘 賺息不及2.5厘多 專家拆解玄機

▲ 富邦新推3個月港元定存8.88厘，但賺息不及信銀國際1年的2.5厘。

▼ 點擊圖片放大

6月快踏入下半場，港元定期存款的搶存戰仍激鬥連場，本周暫有10行加息，包括花旗、平安壹賬通及富邦加短存，建行亞洲上調3個月或以上年息，東亞 （00023） 、大眾財務及信銀國際齊向長息埋手，交銀香港、招商永隆及大眾銀行更一周兩連加。專家認為，半年結前存款爭奪戰升級，且料業界的主戰場是力搶跨年錢。

誠然，上周已合共有14間大小行鬥加不同存期的年息，為今年最熱鬧，更罕有包括滙豐（HSBC）等3大發鈔行輪流鬥加。雖然本周暫只得10行加息還擊，但已有多個新焦點，因6月首度再現6個破頂息，令短中長息榜大執位。

本周現6個破頂息 存息榜大執位

首個破頂息是，信銀國際大幅提高1年期0.3厘，新息率報2.5厘，頓超越富邦雄霸逾1個月的2.4厘，問鼎冠絕全城的長息榜首。這也是首次有長期定存追貼零售綠債 （04252） 的2.5厘保底息，且撼贏工銀亞洲388天的2.45厘。

正因信銀國際勇進搶跨年新錢而居首，令本周1年期的高息榜大變，富邦只能屈居第2。而東亞亦新推2.4厘，招商永隆也加0.1厘至相同存息，令3行齊位列亞軍。交銀香港一周兩連加，累升0.1厘、至2.35厘，追貼發鈔行渣打香港 （02888） 而險守第3位。

第2個破頂息，亦令半年期的排名驟變。東亞調升0.2厘至重返兩厘，超越大新的1.9厘，晉升一哥。同樣，騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），於上周端午節把6個月年息勁加0.68厘、至1.88厘，也打入季軍榜。中銀香港 （02388） 的1.8厘仍高踞第4位。

第3及第4個破頂息，皆落在3個月期，因富邦新推手機程式新開戶享8.88厘，一躍榮登榜首。花旗驟加此存期0.9厘、至2.28厘，也罕有打入高息榜第2位，撼贏由小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）的兩厘，此特惠息須為八達通新客增值獎賞等額外要求。

第5個破頂息，是招商永隆兩連加，累升兩年期0.15厘後，報2.45厘續稱冠。

第6個破頂息，乃平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通（PAOB），提高4個月年息0.22厘、至1.6厘，在相同存期屬最高。

富邦3個月8.88厘 上限1.5萬賺息333元

另一方面，今天（6月10日）1個月港元拆息4連升，直逼0.27厘。

再比拼其他存期，集友7天年息享5.8厘續膺短存「高息王」。1個月年息以滙豐（HSBC）的5厘稱霸，9個月期則以大新的2.1厘稱王，10個月是TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLaB Bank）以1.98厘奪冠。

惟須注意，縱使富邦的8.88厘膺冠絕全城的息率，但以存款1.5萬元為上限，賺盡只得333元利息。反觀1年最高息是信銀國際的2.5厘，門檻僅1萬元，但不設限額，若大戶斥1,000萬元敘造定存，全期賺息25萬元。

中銀料儲局年內再加1.75厘 花旗估2厘

展望下周市況，全球緊盯聯儲局下周四（6月16日）公布議息結果。中銀香港投資管理首席交易員王兆宗回應本報查詢指，聯儲局今年已加息2次，共75點子，近日公布的5月貨幣政策會議紀要顯示，儲局官員對未來兩次會議各加息50點子已達成共識，並將按經濟數據的變化及前景調整加息步伐。雖然4月份消費者核心價格指數按年升幅較3月份放緩，但依然於40年來高位運行，加上烏克蘭局勢持續，將支持油價及通脹，預計儲局仍需於年內餘下會議加息175點子，包括6、7月各50點子，餘下3次會議各25點子。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪預計，6月、7月和9月儲局或仍會連續加息50個基點，隨後11月和12月加息25個基點，共200個基點，全年累計加息275個基點，達至2.75到3厘的政策利率。然後，明年或再加息3次，每次25個基點，最終令利率區間或達3.5至3.75厘。

廖嘉豪料3個月內美滙指數挑戰107.41今年高位，未來6個月至1年預測仍高企在107.34，兩年後的長期目標為99.33水平。

順帶一提，富邦既猛打高息牌，又以Mirror省招牌，只是超人氣偶像姜濤未有助陣。富邦為慶祝旗下數碼渠道Fubon GO成立一周年，破天荒邀三位「鏡仔」邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）及王智德（Alton），同客戶一齊「GO」住賞。除全城最高8.88厘定期存款年利率、限量版Fubon GO一周年 x 「鏡仔」獨家生日禮物（數量有限，送完即止），更享2,888元豐富迎新獎賞。

Fubon GO將於6月25日至7月3日在K11 Art Mall舉行限定生日會，場內設有多個打卡位及遊戲設施。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】3個月港元定存息最高8.88厘 美資大行罕有搶短錢

【人幣定存】1年人幣定存息最高2.9厘 發鈔行輪流加息

【港元定存】1年港元定存息最高2.5厘 追貼綠債保底息

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源