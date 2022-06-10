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【消費優惠】7-Eleven yuu會員著數日 6月11日買滿71元即可享11%折扣

理財智慧 18:31 2022/06/10

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7-11便利店推出一日限定的「yuu折日」，於6月11日早上7時起，當日只需買滿71元就可享89折優惠。除了可以賺取yuu積分外，購買指定貨品除了可獲贈yuu印花，更可以yuu積分換領7-11電子現金券。再配合埋 PayMe 限定獨家優惠，只要消費滿港幣20元或以上並使用PayMe付款，即可享6元即時回贈。

【消費情報】Meadows全新23款日本直送零食 推限時3大優惠 10倍yuu積分 x 8折特價 x 印花換和風零食盒【下一頁

【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

以下為精選著數推介

涼浸浸之選

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樂事日式香草奶油濃湯味 / 韓式炆牛肋骨味薯片 100 克折實價$26.7元/2 件，平均13.4元/件，購買任何4罐裝啤酒儲4個yuu印花更會即送20元電子優惠券，獎賞可於下次購買4罐裝啤酒時作20元使用。

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記者：鄭日棱

 

 

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