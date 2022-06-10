【消費優惠】7-Eleven yuu會員著數日 6月11日買滿71元即可享11%折扣

7-11便利店推出一日限定的「yuu折日」，於6月11日早上7時起，當日只需買滿71元就可享89折優惠。除了可以賺取yuu積分外，購買指定貨品除了可獲贈yuu印花，更可以yuu積分換領7-11電子現金券。再配合埋 PayMe 限定獨家優惠，只要消費滿港幣20元或以上並使用PayMe付款，即可享6元即時回贈。

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【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

以下為精選著數推介

涼浸浸之選

Häagen-Dazs 最新推出 的「盛夏真果系列」清新新品——西瓜士多啤梨雪糕，車厘子黑莓雪糕及西瓜士多啤梨雪糕批，各款Häagen-Dazs 迷你杯/雪糕批（不包括日本版折實價低至133.5元/8 件，平均16.7元/件。

獨家聯乘

7-Eleven自家品牌7-SELECT今次首度與日本人氣「吉士忌廉包」專賣店——「八天堂」 驚喜聯乘，攜手推出3款期間限定甜點，包括：白桃醬吉士忌廉泡芙，白桃吉士忌廉蛋糕及白桃忌廉 瑞士卷。部份產品折實價更低至11.6元 /件

宵夜 chill 一 chill

樂事日式香草奶油濃湯味 / 韓式炆牛肋骨味薯片 100 克折實價$26.7元/2 件，平均13.4元/件，購買任何4罐裝啤酒儲4個yuu印花更會即送20元電子優惠券，獎賞可於下次購買4罐裝啤酒時作20元使用。

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記者：鄭日棱