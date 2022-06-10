▲ 【下半年展望】建銀國際趙文利：港股向上機會大 料下半年最多重上二萬五 人幣年底回升至6.4

港股上半年內外受困，美國加息、內地封城及監管拖累大市，恒指3月一度低見18235點，直至最近市場情緒才稍有好轉，並重上二萬一水平。建銀國際證券研究部董事總經理、研究部副主管及首席策略師趙文利預計，港股下半年大致震盪向上，恒生指數波動區間介乎20000至25000點，料目前向上機會大，建議可轉而標配成長股和價值股，惟宜避開航運及疫苗股。

趙文利表示，上半年港股先後確認估值底（3月15日低見18235點）、政策底（3月16日，金穩會及其後系列穩增長、穩預期會議），以及和經濟底（4月底5月初），下半年則可能迎來盈利底。同時，他又表示，流動性指標暗示港股本輪3月已見底，而長線投資者逢低買入港股，海外資金有所回流，可見「聰明錢」開始布局，他預計國企指數波動區間介乎於6800至8700點，科指介乎於3800至5800點。

就下半年港股策略，趙文利指，由於下半年投資風格可能再次轉換，建議由超配價值轉向在價值股和成長股之間平衡配置，例如可隨指數比重來配置成長股與價值股佔比。另外，他又提議超配受惠於穩增長政策的汽車、新基建，重拾並自下而上精選業績能見度高的科技龍頭和地產行業整合的受益者。不過，卻宜避開前期累積不少升幅的行業，如航運及疫苗股。

美國今年陷衰退機會微 料人幣年底回升至6.4

美國今晚公布通脹數據，趙文利認為，美國通脹有望階段性見頂，市場轉而擔心聯儲局加息步伐過快，不過，相信今年出現衰退機會較少，但2年後出現衰退機會則有達73%。他又指，目前市場已消化美國加息事宜，料下半年美元及美債息回落，從而提振新興市場及有助人民幣反彈，對中港股市雙雙有利。他預計美元升值空間有限，料年底回落至100.5水平，美債息回落至2.7厘至2.9厘。

至於人民幣，他認為貶值壓力不太大，若貶至7算，人行會出手穩住匯率，料下半年將於6.4至6.7水平波動，年底則反彈至6.4水平，而中國今年經濟增長料為4.8%。

他表示，8至9月為下一個重要的時間點，因8月底在傑克森霍爾央行年會（Jackson Hole）或聯儲局釋放重要政策訊號，而下半年同樣需關注中概股審計監管問題、關稅調整、美國中期選舉，及通脹走勢等問題。

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編輯：姚卓然