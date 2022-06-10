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【港元定存】銀行爭相上調定存利率吸客　中信銀行利率高達2.5%　存10萬元1年可賺息2,500元

理財智慧 18:09 2022/06/10

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最近多間銀行均推出優惠存款利率吸客，當中又以中信銀行的港元定存息率最高。只要經中信銀行網上理財服務，或其「inMotion動感銀行」手機應用程式，以新資金開立定期存款即享優惠年利率，12個月定期存款年利率達2.5%，以存款10萬元為例，可收息2500元。另外，交通銀行及恒行銀行的息率也不錯，兩間銀行12個月年利率分別有2.3%及2.35厘。

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

《iMoney》為讀者搜羅了各大銀行最新特惠年利率，以12個月存期，存款額10萬元為例（更新至6月10日）

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以本金限5萬元計算，定存年利率最少達1%的銀行還有工銀、星展及天星，12個月定存年利率分別有2.25%、1.8%及1.2%。值得留意的是，天星銀行新開戶客戶，可享活期存款年利率3.6%，不過優惠只適用於首20,000元。客戶於開戶日起3個月內享有「利率不變保證」。

若是較為大額存款，富邦銀行亦推出新資金定期存款快閃優惠，由即日起至6月30日，個人客戶以全新資金、兌換資金、開立港元定期存款戶口，存期12個月可享2.4%特惠年利率，存款額最低為50萬元。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

至於其他優惠，中信銀行（國際）亦以高至4.38%年利率吸納新客戶，存入至少1萬元新資金並登記大富翁存款，成功申請後首兩個月可享0.48%年利率；第３個月可享1.28%年利率，第４個月新客戶可享額外年利率4.38%，最高存款額為400萬元，推廣期至本月29日。

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撰文 : 陳楚琨

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