【Tesla】繼馬斯克威脅裁員 Tesla取消3個中國線上招聘

據路透社報道，特斯拉公司 （TSLA） 取消了原定於本月在中國舉行的三場在線招聘活動，這是行政總裁馬斯克( Elon Musk )威脅要在電動汽車製造商裁員並稱在某些地區「人手過多」之後的最新進展。

特斯拉公司周四（9日）在微信號上發了通知，指取消了原定於 6 月 16 日、23 日和 30 日舉行的銷售、研發和供應鏈職位的三項活動，但沒有說明原因，而6 月 9 日舉行的「智能製造」員工招聘活動現時並沒有通知，因此不清楚它是否已按計劃舉行。

馬斯克沒有具體評論中國的員工，而中國為該汽車製造商生產了全球一半以上的車輛，並在 2021 年貢獻了其四分之一的收入。

在周五（10日）發給員工的另一封電子郵件中，馬斯克表示，特斯拉將把受薪員工人數減少十分之一，因為它在許多領域都人手過剩，但他補充說，按小時工作的員工人數將會增加。

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責任編輯：關海儀