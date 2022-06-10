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【秘魯經濟】秘魯央行將基準利率上調至5.5% 24年來最高

環球政經 19:29 2022/06/10

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據路透社報道，秘魯央行周四（9日）把該國的基準利率上調 50 個基點至 5.5%，這是連續第11次上調，因為當局正在與高通脹作鬥爭。

雖然5月份的物價漲幅比前2個月慢，但年度通脹率仍達到 8.09%，為 24 年來的最高水平。

在當前貨幣政策緊縮週期中，秘魯央行自 2021 年年中以來已將關鍵利率上調 525 個基點。 而周四的決定是在巴西、智利和墨西哥本周加息後所做出的，因為當局的反應並沒有使通脹像預期般的下降。

該銀行表示，「雖然大多數領先的指標和經濟預期仍然悲觀，但它們在 5 月份已經恢復。」。

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責任編輯：關海儀

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