【多圖】必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover　一房示範單位曝光　特設抗菌設備加強衛生

由恒地發展的紅磡重建項目必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover，今（10日）公布首張價單，折實入場價由466.38萬元起，發展商同步開放示範單位予傳媒，是次開放的示範單位為一房間隔。

必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover示範單位以項目26樓P室為藍本搭建，屬一房間隔，實用面積269平方呎，外連38平方呎「三合一」露台，樓底高3.325米。單位入口設有空氣過濾系統，天花及牆身亦有抗菌乳膠漆，加強衛生。地板同時鋪有防菌地磚，並採用新型減震墊，加強隔音。

示範單位相

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項目價單︰必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover首批68伙 開放式折實最平466.83萬起【下一頁】

單位設有開放式廚房，工作枱面為曲尺型設計，增加實用空間，雪櫃及蒸焗爐為嵌入式設計。客飯廳以長方形開則，以玻璃趟門連接露台，增強採光及通風。

至於睡房與客飯廳同向，房內空間見使，易於擺放寢具，亦有預留衣櫃位。單位廁所不設窗，即俗稱的「黑廁」，並有淋浴間及鏡櫃等設備。

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