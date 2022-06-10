  • 27°C
香港時間 : 2022610日 (五) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【多圖】必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover　一房示範單位曝光　特設抗菌設備加強衛生

股樓投資 17:15 2022/06/10

分享：

分享：

由恒地發展的紅磡重建項目必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover，今（10日）公布首張價單，折實入場價由466.38萬元起，發展商同步開放示範單位予傳媒，是次開放的示範單位為一房間隔。

必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover示範單位以項目26樓P室為藍本搭建，屬一房間隔，實用面積269平方呎，外連38平方呎「三合一」露台，樓底高3.325米。單位入口設有空氣過濾系統，天花及牆身亦有抗菌乳膠漆，加強衛生。地板同時鋪有防菌地磚，並採用新型減震墊，加強隔音。

示範單位相

    點擊圖片放大
    +13
    +12

項目價單︰必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover首批68伙　開放式折實最平466.83萬起【下一頁

單位設有開放式廚房，工作枱面為曲尺型設計，增加實用空間，雪櫃及蒸焗爐為嵌入式設計。客飯廳以長方形開則，以玻璃趟門連接露台，增強採光及通風。

至於睡房與客飯廳同向，房內空間見使，易於擺放寢具，亦有預留衣櫃位。單位廁所不設窗，即俗稱的「黑廁」，並有淋浴間及鏡櫃等設備。

同場加映︰【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 恒基地產（00012） 發展商 紅磡 必嘉坊

下一篇文章

【保你大】醫保升級後因故入院　惟健康申報資料不全不獲賠　男子最後何以成功獲2.9萬元賠償？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋2022】新一期居屋及白居二攪珠儀式下周一直播　預計最快今年第四季揀樓
【居屋2022】新一期居屋及白居二攪珠儀式下周一直播　預計最快今年第四季揀樓
【姜濤 x PayMe】姜濤夥PayMeow教你轉用PayMe拎消費券 齊齊瓜分4000萬元獎賞
【姜濤 x PayMe】姜濤夥PayMeow教你轉用PayMe拎消費券 齊齊瓜分4000萬元獎賞
【MPF】立法會今三讀通過取消「強積金對沖」草案　料2025年「積金易」平台實行時落實
【MPF】立法會今三讀通過取消「強積金對沖」草案　料2025年「積金易」平台實行時落實
【滙豐控股5】滙豐全資擁有 網上貿易平台Serai結束業務
【滙豐控股5】滙豐全資擁有 網上貿易平台Serai結束業務
【品味投資】Hermès鉑金包不再保值？ 名牌手袋拍賣成交價大幅下滑 兩年內縮水近一半
【品味投資】Hermès鉑金包不再保值？ 名牌手袋拍賣成交價大幅下滑 兩年內縮水近一半
【Apple】蘋果首部電腦於eBay拍賣 1976年生產極罕有 料成交價達50萬美元
【Apple】蘋果首部電腦於eBay拍賣 1976年生產極罕有 料成交價達50萬美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款