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【大行報告】摩通：內險股已接近周期底部　升平保評級至「跑蠃大市」

股市 15:56 2022/06/10

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摩通指內險股已接近周期底部，升平保評級至「跑蠃大市」。

摩通指內險股已接近周期底部，認為可利用近期股價走弱的機會增持，將平保 （02318） 的A及H股評級上調至「跑蠃大市」，指平保H股今年預測股息率達5.7%，並將國壽 （02628） H股評級升至「中性」。

摩通解釋，壽險新銷售情況正在改善，內地經濟活動重啟亦意味代理生產力上升，連同分銷渠道多元化，以及有紀律的保險產品定價，都對內險業務從去年的極低基數逐步復蘇提供支持。

內險股由於受累資產減值風險與盈利風險，股價自去年起持續跑輸大市。不過摩通認為，上述兩大風險最差時間已過，內險股今年每股盈利預測幅度平均已被市場下調兩成之多，盈利下調周期大致已完成。隨著整體代理人數目回穩並於未來3個月有所增加，摩通料壽險銷售未來一至兩季復蘇將更為顯著。

寬鬆幣策應有助緩解資產質素風險

對於外界憂慮內險股資產質素，摩通認為內地寬鬆幣策應有助緩解有關風險。內險股去年開始的市值收縮亦大致反映其非標準資產之規模，一眾內險股中，按市值跌幅與風險資產兩者的比率計算，又以平保最為顯著。

內險股首季核心償付能力比率高於100％，摩通料可見將來仍會遠高於該水平之上，意味內險股的股東回報上限今年不會有大改變。然而，摩通預測內險H股今年股息率介乎4.7%至8.7％，水平吸引，故看好該版塊，當中又以人保 （01339） H股今年預測股息率最高。

摩通對國壽H股及平保H股的目標價分別是12元及74元；對太保 （02601） 及新華保險 （01336） H股的目標價同為18元，兩者評級均為「中性」；對人保H股及財險 （02328） 目標價則分別是3.1元10.5元，兩者評級均為「增持」。

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H股 港股 中國太保（02601） 中國人民保險集團（01339） 中國人壽（02628） 中國平安（02318） 目標價 每股盈利 新華保險（01336）

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