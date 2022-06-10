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【香港經濟】林鄭：若長期實施隔離措施　香港難以成為一個國際性樞紐並流失人才

Hot Talk 15:51 2022/06/10

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【香港經濟】林鄭：若長期實施隔離措施　香港難以成為一個國際性樞紐並流失人才

受疫情影響，香港已封關逾兩年，不少業界均表現長期實施隔離政策會令本港人才流失。行政長官林鄭月娥接受CNBC採訪時表示，香港的外籍人士及外國人大量流走，並非因為頒布了《港區國安法》，而且由於嚴格的防疫措施控制讓人很不耐煩。

林鄭：港府並非單純複製內地的清零方針

本港跟隨內地實施清零政策，林鄭反駁港府並非單純複製內地的清零方針，但強調香港有必要實施嚴格的防疫措施，才能保障香港可以與內地通關。她表示，已向中央爭取每日提供一定配額，予港人可免隔離返回內地，而且範圍不止大灣區，希望擴闊至其他城市。

金管局余偉文據報已邀請逾百家金融機構於11月初訪港舉行兩天投資峯會【下一頁】

「香港政府在應對公共衛生危機方面，擁有高度自主權，但現實是港人需要回內地，同時香港亦需要有一個非常強的國際聯繫，所以過去兩年半以來，政府一直很努力在兩者之間取得平衡。」

若以居家隔離取代酒店隔離　料很多人願意來港

現時大部分海外國家都撤銷了防疫隔離限制，林鄭承認，若本港長期實施隔離措施，會窒礙香港的國際金融中心地位，令香港難以成為一個國際性樞紐並流失人才，但香港基本面穩健，只要縮短酒店隔離日子，或以居家隔離取代，相信情況會很快回復正常，很多人會願意來港工作或旅行。

入境抵港7日酒店隔離安排不改【下一頁】

林鄭指，若你來港是為了長期工作或讀書，7日的檢疫隔離仍然是可接受，而政府自從4月以來撤銷對英國及美國等9個國家的禁飛令，並將隔離檢疫縮短至1星期後，來港人士有不斷上升，香港國際機場日均訪港由之前的300人，大幅上升至3000人。

一國兩制對香港穩定是必不可少的一環

林鄭強調，香港的自由及自治於2047年前未有改變，而內地官員亦相信一國兩制是確保香港穩定繁榮的最佳安排。「一國兩制對香港穩定是必不可少的一環，而穩定性對維持及加強香港的國際金融中心地位非常重要。」林鄭稱，國安法的實施，大大加強了香港的穩定性。

總商會指全民檢測對社會代價很大【下一頁】

「雖然有人批准香港無自由，但這並非香港的實際情況，香港仍是一個自由社會，擁有言論自由、集會自由等。」不過，林鄭指，「自己不是絕對的，在公共利益下，自由必須有所限制，沒有任何公共利益高於國家利益」。

相關文章：【香港經濟】香港總商會：公務員薪酬趨勢建議脫離現實　恐令香港企業雪上加霜

相關文章：【香港經濟】渣打下調香港今年經濟預測至僅增長0.2%　嚴格社交距離措施和旅遊限制帶來巨大拖累

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經濟 隔離檢疫 防疫措施 國際金融中心 港區國安法 國安法 出入境管制 疫情 一國兩制 香港

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