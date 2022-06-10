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【ET講股通】梁耀康：殘股翻生（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:26 2022/06/10

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美股下挫，加上螞蟻否認重啟IPO計劃，港股低開346點後跌幅不斷收窄，一度轉升，恒生指數半日跌40點，報21828點，成交768億元。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%；嗶哩嗶哩 （09626） 績後跌逾7%；汽車股造好，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 升逾3%，長汽 （02333） 升逾5%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：25 - 港股今日市況速覽 
01：01 - 歐央行議息無重大落差　料未來會加息及收水
04：47 - 螞蟻IPO重啟消息對阿里巴巴 （09988） 影響不大
06：51 - 建議吼二線科技股　較短炒教育股更值博
09：01 - 李寧 （02331） 現價整固可收集
09：38 - 體育用品股、消費股調整可吼長線
09：55 - 大行指體育用品股睇兩大因素：6月解封復甦步伐、618購物節銷情
11：20 - 如CPI通脹數據無特別驚喜　留意美滙指數是否強勢
14：15 - 今晚CPI後美股如有大調整　料港股會有獲利回吐
15：00 - 潛力股推介：金山軟件 （03888）
19：05 - 觀眾問股：中信証券 （06030） 咩位買？
22：22 - 觀眾問股：太古A （00019） 公司前景如何？甚麼價錢可入？中線上望位、止蝕位？
26：52 - 觀眾問股：中集安瑞科 （03899） 9元有貨　剛除淨應上望幾多？現在走？
28：10 - 觀眾問股：兗煤澳大利亞 （03668） 33.1元有貨點操作？
30：20 - 觀眾問股：中國軟件 （00354） 6.86元買入應如何操作？
31：36 - 觀眾問股：中興通訊 （00763） 16.6元有貨點睇？
34：31 - 港股收市市況速報
35：40 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 4.26元入貨是否要止蝕？

立即收看：https：//video.hket.com/video/3273512
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

------

恒指全日跌62點，收報21806點，大市成交1,803億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股早段捱沽，主因歐央行預告將隨美國加息、收水，觸發美股昨晚急挫，失守整固區。惟A股表現強勢，向下測試上升軌後倒升，刺激港股低開高走。

ATM表現未算突出，中證監及螞蟻集團雙雙否認IPO重啟消息，惟無論螞蟻上市與否，對阿里巴巴 （09988） 影響不大。科技股急升多日，面對外圍變數大，資金轉買價殘股，如Saas股、教育股。吼二綫科技股，較短炒教育股更值博。

體育用品股、消費股調整後亦可吼長綫，如李寧 （02331） 。大行指體育用品股後市還看兩大因素：（1）6月解封復甦步伐；（2）618購物節銷情。

美國今晚公布CPI，若無特別驚喜，慎防美股續有調整壓力，美滙指數強勢亦不利新興市場。即使A股強勢，亦無法拉動港股倒升，反映市場憂慮。

潛力股推介金山軟件 （03888） ，股價升10.3%至31.55元，隨着遊戲版號獲批，對業務貢獻有望較顯著，加上受惠資金流入二綫股。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中信証券、太古A、中集安瑞科、兗煤澳大利亞、中國軟件、中興通訊、太平洋航運。立即觀看

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，香港經濟日報集團概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與香港經濟日報集團無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表香港經濟日報集團之立場。講者會有買賣。

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**每星期首個交易日《開市追揸沽》助你看清一周形勢**

欄名 : ET講股通

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