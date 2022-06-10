【保你大】醫保升級後因故入院　惟健康申報資料不全不獲賠　男子最後何以成功獲2.9萬元賠償？

今天想跟大家分享一宗個案。近年保險公司大力推廣高端的醫療保險計劃。這類計劃的好處是，個別賠償項目不設賠償上限，只有一個很大的每年和終身賠償限額。相比過去每個賠償細項，都有上限的醫療保險，計劃吸引力很高，因保障全面。

不過，這些計劃屬高端的，即是保障比原來的計劃大了。從保險公司角度看，由一個保障較細的計劃，轉去一個保障較大的計劃，這叫做「升級」（Upgrade），即提升了保障，那就要申報健康，或所謂重新核保了。

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從客戶角度看，本來你已經受保，現在只是加大一些，沒必要重新核保，因此在轉換時，沒有認真申報買了舊保單後的身體狀況變化。當然，作為保險顧問也有很大責任，結果真的出問題。去年的投訴個案中，有一宗個案就涉及Upgrade醫保。

歐先生3歲時，母親替他買了一份傳統的住院醫保，他到22歲時，保險顧問推介一份保障更全面的醫保，以取代他的舊醫保。他接受了，並在投保申請書中簽名，其餘資料由保險顧問代填。16個月之後，他因腹痛、糖尿病、高血壓和肥胖入院。在審理索償時，保險公司得悉他於8歲時，因專注力和學習問題，被轉介至精神科作評估，並被臨時診斷為閱讀障礙。另外，在他13歲時，也首次被確診為肥胖症，BMI值達34.8，而於入職體檢時，體重為117公斤，身高173厘米。但在投保申請書上，只填報身高180厘米，體重86公斤，與14個月前的數字有明顯差異。在問及過去12個月內體重有否減少5公斤時，又申報「否」。

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因此，保險公司以沒有披露重要事實，而該事實足以影響承保決定為由，拒絕該住院索償。投保人不滿，向保險索償投訴局投訴。明顯地，這個案中的保險顧問要負上很大責任，因為他沒有清楚查詢受保人的最新健康狀況便替客戶填報。而且，正如投訴委員會認為，保險顧問親眼見過歐先生後，理應意識到他嚴重超重，而他的投保申請可能不會被接受。

不過，委員會考慮到，如果他若不是Upgrade醫保，他今次的住院，在舊保單中應該可以獲得賠償，而受保人又在被動的情況下才沒有披露事實，因此認為這宗個案情況特殊，建議保險公司基於商譽考慮，向歐先生作出通融賠償。

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結果，保險公司同意裁決，並以特殊情況為由，向歐先生賠償29,000元的住院費用。在這個案中，保險顧問也要負上一定責任，但資料沒有顯示，該保險公司有否懲處該保險顧問。筆者作為一位保險顧問，有時候也感到，隨着醫療費用日益高昂，客人如果能夠提升醫療保障，確實是最好不過的事。

個別客人可能買了舊保單之後，便開始有病歷。在這種情況下，客人未必能夠「無縫」地過渡至新的醫保。

如果沒有準確地申報客人買了舊醫保後的身體狀況變化，有事的時候，後果也可以很大。權衡輕重之後，建議大家切忌輕率地申報客人的健康狀況，因為到最後，幫不到客戶之餘，自己也可能受罰！

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第762期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨