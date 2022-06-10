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【元宇宙】KOL營銷平台TopSocial India　推首位印度虛擬網紅Kyra 

科技 16:03 2022/06/10

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虛擬網紅Kyra的人物設定是一位22歲的印度孟買模特兒，其Instagram（IG）現時已有超過10萬追隨者。（IG截圖）

元宇宙（Metaverse）的出現，逐步模糊化現實與虛擬之間的界限，這在網紅界亦不例外。KOL整合營銷平台TopSocial India推出印度首位虛擬網紅Kyra，為客戶的品牌在元宇宙生態布局。

虛擬網紅Kyra的人物設定是一位22歲的印度孟買模特兒，並且喜歡旅行，她的Instagram（IG）現時已有超過10萬追隨者。

    點擊圖片放大
    +9
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與時尚名牌合作   參加元宇宙時裝表演

Kyra會在IG上定期發布生活照，包括在游泳池、沙灘和泰姬陵等場景的自拍照，都引起不少網民迴響。今年3月，Kyra還與Tommy Hilfiger和Dolce & Gabbana等全球時尚品牌合作，一起參加元宇宙時裝表演。

【HTC新機】HTC新手機6月28日登場　料搭載元宇宙平台

雖然Kyra的帖子獲得不俗的參與度，但也有網民表示，Kyra的電腦生成圖像（CGI）的質量仍有待提高。

【元宇宙】Snapchat夥遊戲工作室HiDef　開發Bitmoji音樂社交遊戲

TopSocial India業務負責人Himanshu Goel表示，希望透過結合自有IP、人工智能（AI）技術和內容核心的能力，將Kyra打造成為AI驅動的網紅，讓她能夠獨立思考、創造和發布內容，為客戶提供與消費者接觸的新途徑，助其品牌在「元宇宙」領域深度拓展。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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