【元宇宙】KOL營銷平台TopSocial India　推首位印度虛擬網紅Kyra 

▲ 虛擬網紅Kyra的人物設定是一位22歲的印度孟買模特兒，其Instagram（IG）現時已有超過10萬追隨者。（IG截圖）

元宇宙（Metaverse）的出現，逐步模糊化現實與虛擬之間的界限，這在網紅界亦不例外。KOL整合營銷平台TopSocial India推出印度首位虛擬網紅Kyra，為客戶的品牌在元宇宙生態布局。

虛擬網紅Kyra的人物設定是一位22歲的印度孟買模特兒，並且喜歡旅行，她的Instagram（IG）現時已有超過10萬追隨者。

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與時尚名牌合作 參加元宇宙時裝表演

Kyra會在IG上定期發布生活照，包括在游泳池、沙灘和泰姬陵等場景的自拍照，都引起不少網民迴響。今年3月，Kyra還與Tommy Hilfiger和Dolce & Gabbana等全球時尚品牌合作，一起參加元宇宙時裝表演。

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雖然Kyra的帖子獲得不俗的參與度，但也有網民表示，Kyra的電腦生成圖像（CGI）的質量仍有待提高。

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TopSocial India業務負責人Himanshu Goel表示，希望透過結合自有IP、人工智能（AI）技術和內容核心的能力，將Kyra打造成為AI驅動的網紅，讓她能夠獨立思考、創造和發布內容，為客戶提供與消費者接觸的新途徑，助其品牌在「元宇宙」領域深度拓展。

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責任編輯：陳卓賢