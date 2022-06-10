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東方海外316能否逃出染藍魔咒？持貨、未有貨部署一覽

股市 15:07 2022/06/10

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東方海外 （00316） 下周一起正式染藍，今日股價跌逾3%，跌穿20天線235元。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）分析指，航運股大升後回調屬正常，估計資金流出換馬低殘股，如未能重上20天線料回調更深，持貨可考慮食糊減磅，未有貨不宜現價買入。他暫時估計東方海外仍有盈利增長不錯，估值未會大幅下調，未必會現太誇張的「染藍魔咒」。足本分析→【按此

**港股見突破　恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

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