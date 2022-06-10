東方海外316能否逃出染藍魔咒？持貨、未有貨部署一覽 股市 15:07 2022/06/10 分享： 分享： 東方海外 （00316） 下周一起正式染藍，今日股價跌逾3%，跌穿20天線235元。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）分析指，航運股大升後回調屬正常，估計資金流出換馬低殘股，如未能重上20天線料回調更深，持貨可考慮食糊減磅，未有貨不宜現價買入。他暫時估計東方海外仍有盈利增長不錯，估值未會大幅下調，未必會現太誇張的「染藍魔咒」。足本分析→【按此】 **港股見突破 恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 2022/06/08 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 友和2347首日上市 即日策略＋中長線部署教學 今日 友和2347首日上市 即日策略＋中長線部署教學 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 今日 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 今日 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大 今日 螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大 你可能感興趣 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 13:06 2022/06/08 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 友和2347首日上市 即日策略＋中長線部署教學 今日 13:40 友和2347首日上市 即日策略＋中長線部署教學 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 今日 13:20 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 最新專欄文章 更多 美團3690今年目標價 短線睇實呢個波幅操作 今日 美團3690今年目標價 短線睇實呢個波幅操作 蔚來9866業績解碼 短線股價分水嶺在此 今日 蔚來9866業績解碼 短線股價分水嶺在此 友和2347首日上市 即日策略＋中長線部署教學 今日 友和2347首日上市 即日策略＋中長線部署教學 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 今日 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 今日 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 航運 航運股 東方海外（00316） 目標價 遜於預期 新經濟 螞蟻集團（滬：688688） 螞蟻集團（06688） 螞蟻金服 螞蟻銀行