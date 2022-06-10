  • 27°C
香港時間 : 2022610日 (五) 16:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】駿隆：強積金今年5月首錄正回報　人均賺1168元、年初起計則蝕26638元

Hot Talk 15:03 2022/06/10

分享：

分享：

駿隆指強積金今年5月首錄正回報，人均賺1168元。

駿隆Gain Miles指出，5月份是強積金今年首個錄得正回報的月份，人均賺1168元，期內回報為0.5%。當中，中港股票基金受惠於解封和政策利好消息較多，表現最佳。按資產類別劃分，5月份股票基金回報0.8%、混合資產基金回報0.2%、固定收益基金回報0.1％。不過，倘由年初起計，強積金人均仍蝕26,638元。

股票基金當中，5月份回報頭3位的基金分別是香港股票（指數追踪）基金、日本股票基金及大中華股票基金，5月份回報分別錄1.9%、1.8％及1.4％。固定收益基金中，5月份回報頭3位基金分別是港元債券基金、人民幣債券基金，以及港元貨幣市場基金，前者期內回報為0.4％、後兩者期內回報為0.2％。

預期加息下債券回報表現未必理想

Gain Miles執行董事王玉麟預期，未來一年市場較波動，投資者應謹慎投資。他續指，市場升跌受著美國加息、環球通脹升溫、俄烏戰爭以及中國疫情發展等數大因素影響。在美國加息週期，他指投資者要謹慎投資債券市場，預期債券回報表現未必理想。

王玉麟又認為，較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損機會。投資年期較長的強積金成員，可考慮轉入股票市場作長線退休投資。他稱，投資市場短期波伏較大，若果過度轉換基金會蒙受損失，建議投資者為強積金安排長線退休投資的部署。

對於立法會通過取消強積金對沖條例草案，王玉麟指新安排加強了打工仔退休儲備的保障成效，並呼籲僱主應選擇表現更佳的強積金計劃供員工選擇，指回報提高變相可減低僱主成本，以達僱主員工雙嬴局面。

相關文章：

【強積金對沖】羅致光：取消強積金對沖為退休保障「逗號」　重申2025年生效目標難以提早

【MPF】積金局劉麥嘉軒：配合取消強積金對沖實施　積金易已設立功能讓僱主處理相關工作

【MPF】積金評級：強積金5月升0.32%　今年以來首月錄正回報　中港股票基金歷半年下跌後上月升1.74%

開啟hket App，閱讀全文
港股 股票 基金 債券 立法會 香港 人民幣債券 強積金

上一篇文章

【異動股】遊戲股價大幅上漲　中手游網龍分別升17%及15%

下一篇文章

濰柴動力2338 受惠內地經濟復甦 挑戰雙頂阻力上望多少？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【螞蟻IPO】螞蟻集團中證監齊聲否認重啟IPO計劃　阿里巴巴低開倒升逾3%
【螞蟻IPO】螞蟻集團中證監齊聲否認重啟IPO計劃　阿里巴巴低開倒升逾3%
【恒指夜期＋ADR】夜期急跌266點　美團ADR低港4%（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】夜期急跌266點　美團ADR低港4%（不斷更新）
【美股期貨】美通脹數據公布前　道指期貨升2點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】美通脹數據公布前　道指期貨升2點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知
阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知
【港股市況】恒指午後曾再轉升　阿里巴巴倒升1%　車股造好比亞迪升半成（不斷更新）
【港股市況】恒指午後曾再轉升　阿里巴巴倒升1%　車股造好比亞迪升半成（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴9988股價升逾一成　近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清
【阿里巴巴股價】阿里巴巴9988股價升逾一成　近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款