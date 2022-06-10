【MPF】駿隆：強積金今年5月首錄正回報　人均賺1168元、年初起計則蝕26638元

▲ 駿隆指強積金今年5月首錄正回報，人均賺1168元。

駿隆Gain Miles指出，5月份是強積金今年首個錄得正回報的月份，人均賺1168元，期內回報為0.5%。當中，中港股票基金受惠於解封和政策利好消息較多，表現最佳。按資產類別劃分，5月份股票基金回報0.8%、混合資產基金回報0.2%、固定收益基金回報0.1％。不過，倘由年初起計，強積金人均仍蝕26,638元。

股票基金當中，5月份回報頭3位的基金分別是香港股票（指數追踪）基金、日本股票基金及大中華股票基金，5月份回報分別錄1.9%、1.8％及1.4％。固定收益基金中，5月份回報頭3位基金分別是港元債券基金、人民幣債券基金，以及港元貨幣市場基金，前者期內回報為0.4％、後兩者期內回報為0.2％。

預期加息下債券回報表現未必理想

Gain Miles執行董事王玉麟預期，未來一年市場較波動，投資者應謹慎投資。他續指，市場升跌受著美國加息、環球通脹升溫、俄烏戰爭以及中國疫情發展等數大因素影響。在美國加息週期，他指投資者要謹慎投資債券市場，預期債券回報表現未必理想。

王玉麟又認為，較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損機會。投資年期較長的強積金成員，可考慮轉入股票市場作長線退休投資。他稱，投資市場短期波伏較大，若果過度轉換基金會蒙受損失，建議投資者為強積金安排長線退休投資的部署。

對於立法會通過取消強積金對沖條例草案，王玉麟指新安排加強了打工仔退休儲備的保障成效，並呼籲僱主應選擇表現更佳的強積金計劃供員工選擇，指回報提高變相可減低僱主成本，以達僱主員工雙嬴局面。

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