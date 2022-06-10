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必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover首批68伙　開放式折實最平466.83萬起

股樓投資 14:59 2022/06/10

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由恒地發展的紅磡大型重建項目心嘉坊首階段Baker Circle One，項目第一期必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover公布首張價單，折實入場價由466.83萬元起。

必嘉坊·曦匯首張價單涉及68伙單位，實用面積由202至362平方呎，涵蓋20伙開放式、40伙一房及至8兩房間隔。首批價單售價由491.4萬至913萬元，價單呎價介乎24,191至26,356元。發展商提供最高5%折扣，整批折實入場價由466.83萬元起，至最貴867.35萬元，折實呎價則介乎22,982至25,039元，平均呎價23,888元。項目首批入場單位為6樓E室，屬開放式間隔，實用面積202平方呎，折實價466.83萬元。至於最平一房單位為6樓L室，實用面積251平方呎，折實價576.84萬元，折實呎價為22,982元，該單位同時為首張價單中呎價最低。

恒基物業代理營業 （一） 部總經理林達民容是次開價為「後疫情價」，因疫情後樓盤定價有一定折讓。他續指，項目於明天（11日）起開放示範單位及開始收票，最快下星期起開售。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，必嘉坊·曦匯首張價單以小型單位為主，與啟德一手貨尾相比，有約15%折讓，與同區同系項目啟岸二手價則相若，而必嘉坊·曦匯擁小型單位，入場價較低，相信可吸引大批上車客入市。

必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover一房示範單位

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撰文 : 謝昕蕎

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