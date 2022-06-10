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美國女律師轉行做動物傳心師 靠相溝通時薪近3000

環球社會熱點 15:20 2022/06/10

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不少主人渴望理解寵物想法，動物傳心師成為近年熱門職業。美國一名女律師兩年前自學「動物傳心術」後，毅然轉行成為全職動物傳心師。她每小時收費高達350美元（2,730港元），但預約卻持續爆滿。

意大利女人瑞成功續領駕照 唔依賴阿仔去兜風更自由 【下一頁】

美國費城（Philadelphia）33歲女子Nikki Vasconez未成為動物傳心師前，任職財產律師年薪7.5萬美元（59萬港元），但工作時間長及辛苦。

Vasconez在2020年9月開始接觸及自學動物傳心術，經常為家人、好友甚至陌生人的寵物免費交談當作練習。她其後在社交媒體宣傳動物傳心術，吸引不少粉絲，更開始有人希望聘請Vasconez與其動物交流。

Vasconez自學一年後毅然辭去律師工作，追尋興趣成為一名全職動物傳心師。她去年9月在多個社交平台包括Facebook、Instagram及TikTok開展寵物傳心術生意，接下來4個月的預約很快就爆滿。

她因客戶過多自去年1月已暫停開放預約，但後補輪候名單仍多達4,000人。她透露為確保服務質素，限制每日最多接待兩名顧客，每小時收費350美元（2,730港元）。即使現時事業剛起步，但收入已賺得比律師為多。

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文翠珊吸金力驚人 演講5個鐘穩袋107萬酬勞 【下一頁】

Vasconez示範利用一張動物照片，就可通過心靈感應向牠提出問題並與主人交流。Vasconez表示她單憑照片就可知道寵物名字、性別及主人資料，腦海會浮現有關影像或聲音來感受到寵物個性。

Vasconez曾經與很多動物，包括馬、牛、豬、鳥交流，但主要交流對象為貓狗。當中有一半主人希望與離世寵物傳心，了解牠們的痛苦。

Vasconez憶述有主人帶愛貓到來，Vasconez感應到貓咪下顎疼痛。但獸醫曾為牠照X光，排除任何牙齒問題。Vasconez堅持貓咪下顎有問題，獸醫最後發現牠口腔有膿腫，需要拔掉一顆牙齒。

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責任編輯：郭麗明

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