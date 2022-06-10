  • 27°C
香港時間 : 2022610日 (五) 14:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國會暴亂聽證會首日 伊萬卡同意選舉舞弊不存在

環球政治 14:20 2022/06/10

分享：

分享：

美國前總統特朗普支持者去年1月6日衝擊美國國會山莊，事件釀成5死過百傷。美國國會委員會周四（9日）首次就國會暴亂事件召開公開聽證會，播放特朗普女兒兼前白宮顧問伊萬卡作證的片段，伊萬卡承認她不認同2020年美國大選選舉舞弊的説法。

美國馬里蘭州槍擊案釀3死 槍手與警駁火中彈傷 【下一頁】

國會眾議院設立9人組成的特別委員會，調查去年1月6日的國會暴亂事件。特別委員會將會舉行6場聽證會，而周四晚舉行的公開聽證會為首場。

民主黨眾議員湯普森（Bennie Thompson）為委員會主席，而共和黨眾議員切尼（Liz Cheney）則為副主席。

湯普森指控特朗普（Donald Trump）是陰謀的中心，當時試圖阻止權力和平移交。湯普森更將這次國會暴亂描述為發動政變未遂，是將兩個半世紀以來的憲政民主置於危險之中。

而特朗普被視為聽證會焦點，委員會需提供充足證據證明特朗普需就國會暴亂負責任。

周四的聽證會持續近兩小時，聽證會上播放長達12分鐘的影片，涉及暴亂當日的細節及多名人士就國會暴亂提供的證詞。

美國佛州10歲女童護母 開槍撃斃與母爭執對象 【下一頁】

聽證會播放的其中一個片段為前司法部長巴爾（William Barr）的證詞，他憶述自己當時曾向特朗普表示選舉舞弊的説法是胡説八道（bulls–t）。

聽證會更首次播放伊萬卡（Ivanka Trump）作證的片段，伊萬卡指巴爾指2020年選舉沒有舞弊的説法影響了她的觀點。伊萬卡表示她尊重巴爾，所以接受了對方的話。

切尼在會上致辭，指控特朗普事發時並無採取任何行動來協助被圍困的國會議員，包括特朗普拒絕要求示威者離開國會山莊，也沒有指示政府任何成員下令保衛國會山莊。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Britney Spears】婚禮賓客星光熠熠 兩個仔拒出席
今日
【Britney Spears】婚禮賓客星光熠熠 兩個仔拒出席
美國馬里蘭州槍擊案釀3死 槍手與警駁火中彈傷
今日
美國馬里蘭州槍擊案釀3死 槍手與警駁火中彈傷
【烏克蘭戰爭】英國摩洛哥3人被俄軍俘 法庭判死刑
今日
【烏克蘭戰爭】英國摩洛哥3人被俄軍俘 法庭判死刑
【烏克蘭戰爭】普京自比沙皇彼得大帝 開戰為奪回領土
今日
【烏克蘭戰爭】普京自比沙皇彼得大帝 開戰為奪回領土
【烏克蘭戰爭】美官員料 俄羅斯能源收入多過戰前
今日
【烏克蘭戰爭】美官員料 俄羅斯能源收入多過戰前

你可能感興趣

【Britney Spears】婚禮賓客星光熠熠 兩個仔拒出席
今日 13:40
【Britney Spears】婚禮賓客星光熠熠 兩個仔拒出席
美國馬里蘭州槍擊案釀3死 槍手與警駁火中彈傷
今日 13:09
美國馬里蘭州槍擊案釀3死 槍手與警駁火中彈傷
【烏克蘭戰爭】英國摩洛哥3人被俄軍俘 法庭判死刑
今日 12:38
【烏克蘭戰爭】英國摩洛哥3人被俄軍俘 法庭判死刑
選舉 政治 請願示威 選舉舞弊 美國國會 特朗普 美國 白宮

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Johnny Depp或放棄過億賠償金 Amber Heard需滿足一條件
Johnny Depp或放棄過億賠償金 Amber Heard需滿足一條件
倫敦1.8萬月租3房單位睡房奇窄 網民：囚犯待遇更好
倫敦1.8萬月租3房單位睡房奇窄 網民：囚犯待遇更好
【烏克蘭戰爭】普京稱要奪回俄領土 俄能源收入勝過戰前（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京稱要奪回俄領土 俄能源收入勝過戰前（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間14:00）
美國佛州10歲女童護母 開槍撃斃與母爭執對象
美國佛州10歲女童護母 開槍撃斃與母爭執對象
【烏克蘭戰爭】烏指俄軍大致控制北頓涅茨克（第二版）
【烏克蘭戰爭】烏指俄軍大致控制北頓涅茨克（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款