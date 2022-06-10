美國會暴亂聽證會首日 伊萬卡同意選舉舞弊不存在

美國前總統特朗普支持者去年1月6日衝擊美國國會山莊，事件釀成5死過百傷。美國國會委員會周四（9日）首次就國會暴亂事件召開公開聽證會，播放特朗普女兒兼前白宮顧問伊萬卡作證的片段，伊萬卡承認她不認同2020年美國大選選舉舞弊的説法。

美國馬里蘭州槍擊案釀3死 槍手與警駁火中彈傷 【下一頁】

國會眾議院設立9人組成的特別委員會，調查去年1月6日的國會暴亂事件。特別委員會將會舉行6場聽證會，而周四晚舉行的公開聽證會為首場。

民主黨眾議員湯普森（Bennie Thompson）為委員會主席，而共和黨眾議員切尼（Liz Cheney）則為副主席。

湯普森指控特朗普（Donald Trump）是陰謀的中心，當時試圖阻止權力和平移交。湯普森更將這次國會暴亂描述為發動政變未遂，是將兩個半世紀以來的憲政民主置於危險之中。

而特朗普被視為聽證會焦點，委員會需提供充足證據證明特朗普需就國會暴亂負責任。

周四的聽證會持續近兩小時，聽證會上播放長達12分鐘的影片，涉及暴亂當日的細節及多名人士就國會暴亂提供的證詞。

美國佛州10歲女童護母 開槍撃斃與母爭執對象 【下一頁】

聽證會播放的其中一個片段為前司法部長巴爾（William Barr）的證詞，他憶述自己當時曾向特朗普表示選舉舞弊的説法是胡説八道（bulls–t）。

聽證會更首次播放伊萬卡（Ivanka Trump）作證的片段，伊萬卡指巴爾指2020年選舉沒有舞弊的説法影響了她的觀點。伊萬卡表示她尊重巴爾，所以接受了對方的話。

切尼在會上致辭，指控特朗普事發時並無採取任何行動來協助被圍困的國會議員，包括特朗普拒絕要求示威者離開國會山莊，也沒有指示政府任何成員下令保衛國會山莊。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲