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英國10蚊店指民眾減購必需品 人工升幅跟唔上通脹

環球社會熱點 15:00 2022/06/10

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英國通脹持續上升，民眾面對沉重生活開支。有英國10蚊店之稱的零售商Poundland母企表示，生活成本上漲正令英國民眾減少購買必需品。Poundland母企指西歐地區薪金增長追不上通脹，導致消費者支出下降。而英國情況特別嚴重，該企業在英國市場佔有率正在增加，會設法降低成本。

3英國下月提高儲值卡收費 通話費飆升250% 【下一頁】

Poundland母企為Pepco Group，公司在愛爾蘭設有Dealz，及歐洲多地開設Pepco連鎖廉價超市。Pepco Group表示西歐薪金升幅陷入停滯，在通脹急增很快就令消費者支出減少。尤其英國的生活成本危機導致顧客可支配收入減少，民眾甚至在短期內減少購入必需品。

英國4月通脹率為9%創40多年以來新高，但撇除獎金計的薪金升幅僅略高於4%，反映人工跑輸通脹。

企業透露雖然中歐及東歐的絕對通脹壓力更大，但當地薪金升幅達1成，很大程度抵消通脹飆升帶來的影響。

經合組織料英國經濟明年零增長 成增長最慢G7國家 【下一頁】

Pepco Group指截至3月31日的半年內，營業額增長近19%，利潤增長近29%。Poundland正增加市場佔有率。英國業務超越疫情前水平。公司正尋求削減開支的方法，承認俄烏戰爭加劇現有供應鏈緊張及通脹飆升情況，在一定程度上抵消利潤增加空間。

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責任編輯：李俊儀

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