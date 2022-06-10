蔚來9866業績解碼 短線股價分水嶺在此 股市 14:00 2022/06/10 分享： 分享： 蔚來 （09866） 業績符合預期，惟績後股價一度急插逾8%，午後跌幅收窄至1%。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）解讀蔚來業績，指第二季盈利預測遜預期，交付量的復甦不及預期強，業績展望問題是股價下跌主因，140元是初步支持，為短期分水嶺，如守到可維持浪高於浪格局，一旦失守即反彈浪完結。足本分析→【按此】 **港股見突破 恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 友和2347首日上市 即日策略＋中長線部署教學 今日 友和2347首日上市 即日策略＋中長線部署教學 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 今日 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 今日 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大 今日 螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大 港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深 今日 港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深 你可能感興趣 友和2347首日上市 即日策略＋中長線部署教學 今日 13:40 友和2347首日上市 即日策略＋中長線部署教學 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 今日 13:20 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 今日 12:41 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 最新專欄文章 更多 友和2347首日上市 即日策略＋中長線部署教學 今日 友和2347首日上市 即日策略＋中長線部署教學 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 今日 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 今日 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深 今日 港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深 螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大 今日 螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大 蔚來－SW（09866） 遜於預期 新經濟 螞蟻集團（滬：688688） 螞蟻集團（06688） 螞蟻金服 螞蟻銀行 路透社 中國證監會 IPO