【網絡安全】Google增強Chrome機器學習　檢測網絡釣魚攻擊

▲ 為更有效保障用戶瀏覽網頁安全，Google宣布將增強Chrome的機器學習系統，主動識別要請求通知許可的網站，並阻止未經許可的網頁彈出。

Google Chrome是不少人常用的網絡瀏覽器，為更有效保障用戶瀏覽網頁安全，Google宣布將增強Chrome的機器學習系統，主動識別要請求通知許可的網站，並阻止未經許可的網頁彈出。

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據外媒《Engadget》報道，Google在3月時推出新的機器學習系統，通過內置網絡釣魚檢測，可直接掃描頁面以查看是否安全，能夠較以往檢測多2.5倍的潛在網絡釣魚攻擊和惡意網站。



Google表示，現時已增強此系統，可自動預測用戶何時不會授權網站發送頁面通知，然後自動阻止提示，毋需用戶以手動處理，從而提升Chrome用戶的使用體驗。



Google續指，未來亦計畫使用相同的技術去調整Chrome工具欄，根據用戶使用瀏覽器時的時間和地點，而顯示不同的按鈕，如：用戶習慣於乘車時觀看新聞並將鏈結發送給朋友，系統就會突出相關功能選項。

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責任編輯：黃顯晴

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