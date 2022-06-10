友和2347首日上市 即日策略＋中長線部署教學 股市 13:40 2022/06/10 分享： 分享： 友和 （02347） 首日上市，股價一度高見2.45元，較上市價高16%，現報2.18元，高上市價近4%。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）建議即日如想小注試入，跌穿2.26元宜考慮離場；本地零售股友和長線基本面不差，但料增長慢，宜等炒完供求的波動，見股價穩定、業績對辦才部署中長線。足本分析→【按此】 **港股見突破 恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 今日 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 今日 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大 今日 螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大 港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深 今日 港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深 中銀香港2388現價可吼入？止蝕位＋上望目標一次過睇晒 2022/06/09 中銀香港2388現價可吼入？止蝕位＋上望目標一次過睇晒 你可能感興趣 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 今日 13:20 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 今日 12:41 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大 今日 11:49 螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大 最新專欄文章 更多 蔚來9866業績解碼 短線股價分水嶺在此 今日 蔚來9866業績解碼 短線股價分水嶺在此 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 今日 嗶哩嗶哩9626績後股價急挫 剖析業績3大致命傷 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 今日 阿里巴巴9988股價由跌轉升 上望幾錢才合理？ 港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深 今日 港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深 螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大 今日 螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大 友和集團（02347） 零售 新經濟 螞蟻集團（滬：688688） 螞蟻集團（06688） 螞蟻金服 螞蟻銀行 路透社 中國證監會 IPO