  • 27°C
香港時間 : 2022610日 (五) 14:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

友和2347首日上市　即日策略＋中長線部署教學

股市 13:40 2022/06/10

分享：

分享：

友和 （02347） 首日上市，股價一度高見2.45元，較上市價高16%，現報2.18元，高上市價近4%。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）建議即日如想小注試入，跌穿2.26元宜考慮離場；本地零售股友和長線基本面不差，但料增長慢，宜等炒完供求的波動，見股價穩定、業績對辦才部署中長線。足本分析→【按此

**港股見突破　恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

嗶哩嗶哩9626績後股價急挫　剖析業績3大致命傷
今日
嗶哩嗶哩9626績後股價急挫　剖析業績3大致命傷
阿里巴巴9988股價由跌轉升　上望幾錢才合理？
今日
阿里巴巴9988股價由跌轉升　上望幾錢才合理？
螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大
今日
螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大
港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深
今日
港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深
中銀香港2388現價可吼入？止蝕位＋上望目標一次過睇晒
2022/06/09
中銀香港2388現價可吼入？止蝕位＋上望目標一次過睇晒

你可能感興趣

嗶哩嗶哩9626績後股價急挫　剖析業績3大致命傷
今日 13:20
嗶哩嗶哩9626績後股價急挫　剖析業績3大致命傷
阿里巴巴9988股價由跌轉升　上望幾錢才合理？
今日 12:41
阿里巴巴9988股價由跌轉升　上望幾錢才合理？
螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大
今日 11:49
螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大

最新專欄文章 更多

蔚來9866業績解碼　短線股價分水嶺在此
今日
蔚來9866業績解碼　短線股價分水嶺在此
嗶哩嗶哩9626績後股價急挫　剖析業績3大致命傷
今日
嗶哩嗶哩9626績後股價急挫　剖析業績3大致命傷
阿里巴巴9988股價由跌轉升　上望幾錢才合理？
今日
阿里巴巴9988股價由跌轉升　上望幾錢才合理？
港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深
今日
港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深
螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大
今日
螞蟻IPO重啟一場空？黃偉豪分析重啟上市機會有多大
友和集團（02347） 零售 新經濟 螞蟻集團（滬：688688） 螞蟻集團（06688） 螞蟻金服 螞蟻銀行 路透社 中國證監會 IPO

上一篇文章

【內需股】利華主席：集團料明年收入將較2019年翻倍　積極洽談併購項目推動增長

下一篇文章

【SPAC】Vision Deal衛哲：在汽車、消費及跨境電商領域「優中選優」　目標18個月宣布併購目標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知
阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知
【美股期貨】美通脹數據公布前　道指期貨升2點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】美通脹數據公布前　道指期貨升2點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】夜期急跌266點　美團ADR低港4%（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】夜期急跌266點　美團ADR低港4%（不斷更新）
【港股市況】恒指午後初段跌約55點　阿里巴巴倒升1%　車股造好比亞迪升半成、長汽升近7%（不斷更新）
【港股市況】恒指午後初段跌約55點　阿里巴巴倒升1%　車股造好比亞迪升半成、長汽升近7%（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團中證監齊聲否認重啟IPO計劃　阿里巴巴低開倒升逾3%
【螞蟻IPO】螞蟻集團中證監齊聲否認重啟IPO計劃　阿里巴巴低開倒升逾3%
【阿里巴巴股價】阿里巴巴9988股價升逾一成　近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清
【阿里巴巴股價】阿里巴巴9988股價升逾一成　近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款